"Чорний іншопланетянин", який відрізав вуха, ніс і пальці, показав, який мав вигляд у 13 років - фото

Він показав себе у підлітковому віці.
Француз Ентоні Лоффредо, який хоче перетворитися на прибульця та відрізав собі ніс, вуха та два пальці, показав, який мав вигляд до модифікацій.
"Чорний іншопланетянин" опублікував на своїй сторінці в Instagram фотоколаж, де порівняв себе теперішнього і підлітка. Він продемонстрував прихильникам себе 13-річного.
На світлині він постав широко усміхненим із каштановим волосся.
У дописі Ентоні написав: "13 років/35 років. Раб тіла вільного духу. Вільна раса поетів. Обирати означає бути вільним. Всі вільні, кожен має свої переконання. Історія продовжується. Black Alien Project Evolution 57%".
Публікація привернула багато уваги, набравши тисячі вподобань та коментарів.
Тим не менш, багато людей в Мережі не могли сказати нічого хорошого про трансформацію Ентоні.
- Його бідна мати
- Дисморфія тіла – пекельна проблема
- Боляче дивитись на цю трансформацію, я хвилююся, де твій біль насправді
Але знайшлося декілька шанувальників, яких його образ надихнув.
Нагадаємо, у Греції священник роздягнув туриста та помазав його геніталії олією. Він пояснив свій дивний вчинок.
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