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"Чорний іншопланетянин", який відрізав вуха, ніс і пальці, показав, який мав вигляд у 13 років - фото

Автор
Юлія КаспароваЮлія Каспарова
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"Чорний іншопланетянин", який відрізав вуха, ніс і пальці, показав, який мав вигляд у 13 років - фото

Ентоні Лоффредо / Фото: instagram.com/the_black_alien_project

Він показав себе у підлітковому віці.

Француз Ентоні Лоффредо, який хоче перетворитися на прибульця та відрізав собі ніс, вуха та два пальці, показав, який мав вигляд до модифікацій.

"Чорний іншопланетянин" опублікував на своїй сторінці в Instagram фотоколаж, де порівняв себе теперішнього і підлітка. Він продемонстрував прихильникам себе 13-річного.

На світлині він постав широко усміхненим із каштановим волосся.

Ентоні Лоффредо до і після модифікацій / © instagram.com/the_black_alien_project
Ентоні Лоффредо до і після модифікацій / Фото: instagram.com/the_black_alien_project

У дописі Ентоні написав: "13 років/35 років. Раб тіла вільного духу. Вільна раса поетів. Обирати означає бути вільним. Всі вільні, кожен має свої переконання. Історія продовжується. Black Alien Project Evolution 57%".

Публікація привернула багато уваги, набравши тисячі вподобань та коментарів.

Тим не менш, багато людей в Мережі не могли сказати нічого хорошого про трансформацію Ентоні.

  • Його бідна мати
  • Дисморфія тіла – пекельна проблема
  • Боляче дивитись на цю трансформацію, я хвилююся, де твій біль насправді
Ентоні Лоффредо / © instagram.com/the_black_alien_project
Ентоні Лоффредо / Фото: instagram.com/the_black_alien_project

Але знайшлося декілька шанувальників, яких його образ надихнув.

Нагадаємо, у Греції священник роздягнув туриста та помазав його геніталії олією. Він пояснив свій дивний вчинок.

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Дата публікації
Перегляди
697
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