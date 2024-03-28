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Чорний маг передбачив, чи буде новий наступ Росії на Україну, та пояснив долю окупантів

Чорний маг передбачив, чи буде новий наступ Росії на Україну, та пояснив долю окупантів

Чорний маг відповів, як закінчиться наступ Росії / Фото: ТСН.ua

Чорний маг вважає, що Росія не окупує Україну.

Таролог, чорний маг та екстрасенс Віктор Литовський вважає, що окупанти і надалі можуть проводити у себе мобілізацію. Він підкреслив, що призначення цих росіян - загинути на територіях чужих держав. 

Про це він сказав на ютуб-каналі "Передбачення". 

 Чорний маг вважає, що Росія і надалі тероризуватиме Україну, проте на його думку - окупації не буде. 

"Ви кажете про 300 тисяч російських мобілізованих. Я скажу - буде дві хвилі, кількість мобілізованих може бути навіть більша. Але випадає, що призначення цих людей не тільки загинути на території України, а й повинна бути ще й якась країна чи напрямок, про що ми раніше не говорили", - сказав Віктор Литовський. 

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, тарологиня передбачила знамення, після якого війна в Україні закінчиться

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