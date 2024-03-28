Чорний маг передбачив, чи буде новий наступ Росії на Україну, та пояснив долю окупантів

Таролог, чорний маг та екстрасенс Віктор Литовський вважає, що окупанти і надалі можуть проводити у себе мобілізацію. Він підкреслив, що призначення цих росіян - загинути на територіях чужих держав.

Про це він сказав на ютуб-каналі "Передбачення".

Чорний маг вважає, що Росія і надалі тероризуватиме Україну, проте на його думку - окупації не буде.

"Ви кажете про 300 тисяч російських мобілізованих. Я скажу - буде дві хвилі, кількість мобілізованих може бути навіть більша. Але випадає, що призначення цих людей не тільки загинути на території України, а й повинна бути ще й якась країна чи напрямок, про що ми раніше не говорили", - сказав Віктор Литовський.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, тарологиня передбачила знамення, після якого війна в Україні закінчиться.

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