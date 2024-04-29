Чорний собака став повністю білим через хворобу: фото до і після

За два роки чорний собака повністю побілів через захворювання, за якого шкіра і шерсть втрачають свій природний пігмент.

Про це пише Oddity Central.

Наприкінці 2021 року, у віці двох років, Бастеру поставили діагноз вітиліго. Цей стан спричинений аутоімунним захворюванням, яке призводить до втрати пігменту або кольору ділянок шкіри, волосся, морди та губ, а також слизової оболонки ротової порожнини та обличчя.

Власнику Бастера, Метту Сміту, сказали, щоб він стежив за подразненням шкіри, але, крім цього, на здоров'я собаки нічого не впливало. Спочатку Метт помітив невеликі білі плями навколо очей, носа та підборіддя Бастера, але через дев'ять місяців після встановлення діагнозу морда собаки була вкрита плямами.

Собака Бастер із вітиліго / Фото: reddit

Метт Сміт вперше з'явився на Reddit декілька років тому, щоб показати, як змінилася морда Бастера за дев'ять місяців після того, як йому поставили діагноз вітиліго. Тоді він отримав велику підтримку від спільноти, але нещодавно опублікував ще один допис, в якому оголосив, що його улюбленець став повністю білим, і опублікував серію фотографій, що документують цей перехід.

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"Якби ви не показали перехід, я б ніколи не повірив", - прокоментував один з користувачів.

"Ого! Це найзахопливіша річ, яку я бачив на Reddit за багато років. Я був упевнений, що це буде фейк, поки не прокрутив", - написав інший.

На щастя, Бастер насолоджується життям так само, як і тоді, коли був повністю чорним, і хвороба не вплинула на його здоров'я жодним серйозним чином.

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