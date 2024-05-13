Чотири засоби боротьби з попелицею без хімії: захистіть свої сад і город

Попелиця — один із найбільших шкідників у саду і на городі. Тому садівники розробили кілька способів боротьби з нею. Як позбутися попелиці без хімії?

Якщо ви не хочете використовувати хімію на своїй ділянці, пропонуємо ознайомитися з чотирма такими методами. Навіть народні засоби від попелиці можуть бути досить ефективними, якщо знати, як їх правильно застосовувати.

Оцет як засіб боротьби з попелицею

Оцет відлякує попелицю за допомогою свого різкого запаху. Як приготувати розчин? В 10 літрах води потрібно розвести 10 столових ложок яблучного оцту (або п'ять столових ложок столового 9% оцту). Щоб розчин краще "прилипав" до листя дерев, можна додати невелику кількість рідкого мила. Ретельно розмішайте розчин, а потім обприскайте ним кущі, дерева і квіти.

Деревний попіл від попелиці: боротьба без хімії

Щоб приготувати такий засіб, вам знадобляться: відро підігрітої води, 2 склянки деревного попелу, 30 грамів рідкого мила. Всі компоненти ретельно перемішайте і залишіть на 10-12 годин, щоб розчин настоявся. Після цього перелийте засіб до пульверизатора та обприскайте всі наземні частини рослин, які постраждали від цього шкідника. Такого оброблення попелиця не переживе, а ось деревам і кущам нічого не буде.

Захист дерев від попелиці за допомогою настойки валеріани

Щоб приготувати ефективний засіб від шкідника, візьміть 3 літри води, 50 мл рідкого мила і 25 мл настойки валеріани (можна придбати в аптеці). Всі компоненти потрібно ретельно з'єднати, добре перемішати, а потім обприскати отриманим розчином усі рослини, на яких ви побачили попелицю.

Ефективний засіб від попелиці: мелений перець

Для приготування вам знадобиться 50 грамів меленого перцю та 1 літр води. Розчин потрібно закип'ятити, а потім залишити на одну добу, щоб він настоявся. Процідити і додати 10 грамів рідкого мила. Отриманим розчином обприскати всі дерева, кущі й рослини в саду. Робити це краще після дощу, але якщо після цього за прогнозом стоїть суха погода декілька днів. За необхідності можна повторити. Цей засіб допомагає позбутися не лише попелиці, а й мурах.

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