Чотири жінки побилися в готелі Лас-Вегаса: відома пікантна причина конфлікту (фото)

Нещодавно у розкішному готелі-казино Лас-Вегаса побилися чотири жінки.

Стала відома причина конфлікту, пише foxnews.com.

Як виявилося, дівчата влаштували бійку через зраду одруженого чоловіка.

Згідно зі звітом поліції, 24-річна Даніель Пертусієлло та її подруга Аманда Колладо увійшли до ванної кімнати на першому поверсі висококласного готелю. За декілька секунд на них ззаду напали дві інші жінки. Вчотирьох вони хапали одна одну, рвали одяг і волосся і билися підборами та ляпанцями.

Бійка жінок в готелі Лас-Вегаса / Фото: скриншот з відео

А все почалося з того, що Пертусієлло спала з одруженим чоловіком. Одна з жінок, яка прибігла до неї, була дружиною зрадника. Напередодні вона заскочила Даніель зі своїм обранцем.

Щойно Пертусієлло та Колладо повернулися з вечірки біля басейну на верхньому поверсі будівлі, дружина та її подруга впізнали її, підійшли до них ззаду, поплескали по плечах, а потім замахнулися. Незабаром усі чотири жінки валялися на підлозі, з'ясовуючи стосунки.

Бійка жінок в готелі Лас-Вегаса / Фото: скриншот з відео

Бійка жінок в готелі Лас-Вегаса / Фото: скриншот з відео

Поклав бійці край охоронець, який їх розборонив. Пертусієлло затримали у камері попереднього ув'язнення в казино. Її та подругу звинуватили у хуліганстві.

Під час заворушень одна з неназваних жінок вислизнула, і поліції не вдалося її знайти чи зв'язатися з нею.

Також повідомляється, що невірного чоловіка не було в місті, коли сталася сутичка.

Нагадаємо, четверо росіян влаштували п'яний дебош на курорті в Чорногорії. Офіціанти їх побили стільцями.

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