Чотирирічна дівчинка встановила рекорд під час сходження на Еверест: як їй це вдалося (фото)

Чотирирічна Зара із Чехії стала наймолодшою жінкою у світі, яка дісталася базового табору під час сходження на найвищу гору у світі Еверест.

Про це йдеться на сторінці в Instagram її брата Саші.

Дитина у віці 4 років та 5 місяців піднялася на висоту 5300 м над рівнем моря без сторонньої допомоги. Разом з нею був батько та 7-річний брат.

Зара і Саша / Фото: instagram.com/sasha.jede

"Загальна довжина маршу по завершенні перевищить 270 кілометрів, а загальний набір висоти перевищить 20 тисяч метрів. Умови та погода зимові, температура значно нижча нуля. У базовому таборі 1 січня стояв сильний мороз від -20 до -25°С. Зара піднялася на декілька п'ятитисячників. Під час підіймання проблем не виникло, акліматизація минула вище середнього. Зара, завдяки своїй дуже хорошій фізичній формі, навіть випередила сотні інших трекерів, які також у переважній більшості розпочали сходження з аеропорту в Луклі", - йдеться у повідомленні.

Зара і Саша / Фото: instagram.com/sasha.jede

Також брат маленької рекордсменки поділився, як чотирирічна дівчинка може витримати таке навантаження фізично та морально. За словами Саші, від раннього віку батьки Зари робили наголос на розвитку її розумових і фізичних здібностей за зразком, що спостерігається у племен, які ведуть первісний спосіб життя. Дівчинка, громадянка Чехії та Канади, росте у складних умовах сільської Малайзії. Зокрема, 2023 року вона пройшла джунглями понад 2200 км.

Зара і Саша / Фото: instagram.com/sasha.jede

"Вона щодня ходить до дитячого садка і долає 5-10 кілометрів із загальним набором висоти на 300-600 метрів. Вона ніколи не купається у теплій воді, навпаки, додає лід, напевно, тому в неї не було проблем із холодом. Завдяки ретельній акліматизації насичення її крові киснем не опускалося нижче 90%", поділився він.

Зара / Фото: instagram.com/sasha.jede

Нагадаємо, 85-річна жінка мовчить протягом останніх 32 років. Стало відомо, навіщо вона це робить.

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