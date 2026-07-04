Чотири чорні крапки на білому тлі: що означає рідкісний дорожній знак

Знак із чотирма чорними крапками на білому тлі / © соцмережі

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У Мережі активно обговорюють дорожній знак із чотирма чорними крапками на білому тлі. Він використовується локально та пов’язаний із безпекою пішоходів, які мають порушення зору.

Про це пише Motor Media Review.

Такий дорожній знак помітили в індійському місті Бенгалуру. На білому фоні розміщені чотири чорні крапки, вирівняні в один ряд. Незвичний вигляд викликав численні версії, що він може означати. Одні вважали, що знак попереджає про поганий стан дороги, інші висували власні припущення.

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Місцеві джерела пояснили, що знак встановили біля закладу, який підтримує людей із порушеннями зору, щоб попередити водіїв про можливу появу пішоходів з повною або частковою втратою зору.

Це локальне попереджувальне позначення, а не офіційний дорожній знак, що діє на всій території Індії.

Чи є знак із чотирма чорними крапками в Україні

В Україні знака із чотирма чорними крапками немає. Для попередження про потенційно небезпечні ділянки застосовують знак 1.39 «Інша небезпека», який за потреби доповнюють інформаційною табличкою із поясненням характеру загрози. Таке позначення використовують поблизу шкіл, пішохідних переходів та інших місць, де водіям необхідно бути особливо уважними й завчасно зменшувати швидкість.

Також, відповідно до правил ПДР, в Україні передбачена інформаційна табличка 7.16 «Сліпі пішоходи», яку встановлюють разом зі знаками 1.32 «Пішохідний перехід» або 5.35 «Пішохідний перехід». Вона попереджає водіїв про можливу появу на переході людей із порушеннями зору.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали про новий дорожній знак — білий ромб на синьому тлі.

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