Чотири головні лайфгаки перед авіаперельотом: поради бортпровідника

Поради бортпровідника для пасажирів / © Associated Press

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Бортпровідник Станіслав, який веде канал про подорожі у Tik-Tok опублікував 4 головні рекомендації рекомендації для пасажирів, щоб зробити підготовку до авіаподорожі простішою та комфортнішою.

Хороший сон

За словами бортпровідника, найперше, що потрібно зробити перед польотом — добре виспатися.

«Сон — це твоє паливо. Виснажений організм гірше переносить зміни тиску, часового поясу та довге сидіння», — зауважує Станіслав.

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У коментарях користувачі зауважують, що поради про сон особливо актуальні для українських пасажирів, які перед авіаперельотом змушені долати тривалу подорож до самого аеропорту за кордон, адже повітряне сполучення у нашій країні закрите через війну.

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Одяг, документи, зарядка, навушники, ліки тощо.

Перевірте статус рейсу

Заздалегідь перевірте актуальний статус рейсу та онлайн реєстрацію.

«Час вильоту міг змінитися, рейс могли відмінити через погоду», — попередив Станіслав.

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Пийте більше води

«Готуй тіло до сухого повітря в салоні. Зволоження звечора — твій комфортний союзник у польоті», — радить бортпровідник.

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