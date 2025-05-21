Чотирилапі пасажири: незвичайна подорож чотирьох котів літаком до Франції спричинила суперечки

Коти полетіли до Парижу / © скриншот з відео

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Пара зі США викликала фурор у соцмережах, взявши своїх чотирьох котів у восьмигодинний переліт до Парижа, де для пухнастих компаньйонів були викуплені окремі місця в салоні літака. Ця незвична подорож спричинила жваві дискусії в мережі.

Про це повідомив блогер під ніком @louiseandtodd.

Для власників розлука з улюбленцями виявилася неможливою. За словами блогера, це не перший їхній міжнародний політ із котами, і вони активно діляться своїм досвідом в інтернеті.

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Коти в літаку

На опублікованому відео видно, як чоловік проходить огляд з кішками, зручно розміщує їх біля вікна та піклується про них протягом усього польоту. Коти, схоже, почувалися чудово: вони спокійно чекали зльоту, спостерігали за краєвидами з ілюмінатора і більшу частину часу мирно спали. За годину до приземлення чоловік навіть відніс їх до туалету з переносним лотком. Після прибуття двох котів помістили у візочок, одного взяли на повідок, а четвертого несли на руках.

Коти в літаку / © скриншот з відео

«Я б заплатив більше, щоб сидіти поруч із ними», «Я б став би ходити повз пасажира знову і знову, щоб набратися сміливості й попросити погладити кота», «Це мій кошмар як людини з алергією», «Авіакомпанії повинні заздалегідь повідомляти пасажирів, якщо на борту будуть тварини. У мого чоловіка астма, а в сина — набряк обличчя, побачивши котів», — відреагували користувачі соцмереж.

Коти в літаку / © скриншот

Цікаво, що деякі користувачі спробували провести паралель, згадавши про немовлят у салоні, які плачуть, і зазначили: «Люди обурюються кішками, але не немовлятами? Де логіка?».

Нагадаємо, молодий чоловік роками не відривався від смартфона — у нього розвинувся синдром опущеної голови.

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