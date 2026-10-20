Чотирилапий розвідник: кіт допоміг українським військовим виявити ворожий квадроцикл (відео)

Російський квадроцикл / © Telegram

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Оператори дронів 17-ї бригади помітили незвичну поведінку кота: тварина раптово насторожилася та втекла. За кілька секунд у кадрі з’явився квадроцикл із двома російськими штурмовиками, після чого український FPV-дрон атакував техніку окупантів.

Відео опублікував телеканал «Київ24».

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Як кіт «провів розвідку»

Український FPV-дрон перебував у режимі очікування, коли до нього наблизився кіт. Тварина зацікавилася безпілотником, але раптом насторожилася, різко розвернулася й утекла з поля зору камери.

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За кілька секунд дорогою проїхав квадроцикл із двома російськими військовими.

«Кіт провів розвідку і вчасно втік», — іронічно описали епізод у публікації з відео.

© Telegram

Коли квадроцикл проїхав повз місце, де перебував безпілотник, оператор активував його. FPV-дрон злетів і почав переслідувати російських військових.

На кадрах видно, як дрон наздоганяє квадроцикл на ґрунтовій дорозі, а потім той звертає на трав’янисту ділянку. Оператор спрямував безпілотник на техніку з двома окупантами.

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Нагадаємо, коти стають улюбленцями не лише військових, а й мешканців українських міст. Так, раніше ми розповідали, як у Кам’янському безпритульний кіт «влаштувався на роботу» в магазині та підкорив покупців.

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