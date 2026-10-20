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- Укрaїнa
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Чотирилапий розвідник: кіт допоміг українським військовим виявити ворожий квадроцикл (відео)
Оператори дронів 17-ї бригади помітили, як кіт раптово насторожився та втік, а за кілька секунд у кадрі з’явилися двоє російських штурмовиків на квадроциклі.
Оператори дронів 17-ї бригади помітили незвичну поведінку кота: тварина раптово насторожилася та втекла. За кілька секунд у кадрі з’явився квадроцикл із двома російськими штурмовиками, після чого український FPV-дрон атакував техніку окупантів.
Відео опублікував телеканал «Київ24».
Як кіт «провів розвідку»
Український FPV-дрон перебував у режимі очікування, коли до нього наблизився кіт. Тварина зацікавилася безпілотником, але раптом насторожилася, різко розвернулася й утекла з поля зору камери.
За кілька секунд дорогою проїхав квадроцикл із двома російськими військовими.
«Кіт провів розвідку і вчасно втік», — іронічно описали епізод у публікації з відео.
Коли квадроцикл проїхав повз місце, де перебував безпілотник, оператор активував його. FPV-дрон злетів і почав переслідувати російських військових.
На кадрах видно, як дрон наздоганяє квадроцикл на ґрунтовій дорозі, а потім той звертає на трав’янисту ділянку. Оператор спрямував безпілотник на техніку з двома окупантами.
Нагадаємо, коти стають улюбленцями не лише військових, а й мешканців українських міст. Так, раніше ми розповідали, як у Кам’янському безпритульний кіт «влаштувався на роботу» в магазині та підкорив покупців.