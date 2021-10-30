"Чудовий момент": перша американка отримала паспорт для небінарних та гендерно-неконформних осіб

Дана вважає новий паспорт можливістю інтерсексуальним американцям здобути свободу ідентифікувати себе тим, ким вони є насправді.

Дана Ззим з Форт-Коллінза, штат Колорадо, стали першою громадянкою США в середу, яка отримали паспорт для небінарних, інтерсексуальних та гендерно-неконформних осіб.

В інтерв’ю ABC News Live 63-річний Ззим сказали, що відкриття конверта та отримання першого паспорта з позначкою статі "X" було "чудовим моментом".

Вони - інвалід Військово-морського флоту та заступник директора Intersex Campaign for Equality, організації яка роками виступає за рівні права для інтерсексуальних осіб.

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Ззим цим 26 жовтня 2015 року подав федеральний позов про дискримінацію проти Державного департаменту США за відмову у видачі паспорта на підставі нечіткої гендерної ознаки. "Це був тривалий шлях", – сказав Ззим ABC News, посилаючись на судове засідання.

Дана вважає новий паспорт можливістю інтерсексуальним американцям здобути свободу ідентифікувати себе тим, ким вони є насправді. Однак вони припускають, що багато людей, які застрягли в "стокгольмському синдромі" після того, як були виховані як чоловіки чи жінки, і не скористаються новою можливістю.

Associated Press

Після народження з "неоднозначними статевими ознаками", Ззим був вихований хлопчиком, і батьки змушені були перенести необоротні операції. Їхня стать і гендерна ідентичність є небінарними, і вони використовують займенники "вони/вони/їх".

Паспорт Ззима, який є важливою подією для жителів, які не відповідають гендерним вимогам, з’явився через чотири місяці після того, як держсекретар Ентоні Блінкен оголосив, що люди можуть вибрати стать, зазначену в їхньому паспорті, і більше не будуть підтверджувати це медичними довідками.

"Я в захваті від того, що уряд США видав перший в історії паспорт із гендерним маркером X", – сказала Ерін Урітус, генеральний директор Out & Equal Workplace Advocates, організації, яка займається захистом рівності ЛГБТК на робочому місці. "Офіційний гендерно-нейтральний опис для тих, хто не вписується в бінарний код, знаменує собою ключову віху та прецедент. Найголовніше, видаючи цей новий паспорт, уряд США говорить небінарним американцям: "Ми бачимо вас. Ви існуєте".

Associated Press

Найближчим часом одразу після скасування ковідних обмежень вони планує поїхати на риболовлю в Коста-Ріку або Мексику.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх у Токіо у 2021 році вперше за всю історії існування змагань взяла участь трансгендерна спортсменка - штангістка Лорел Хаббард з Нової Зеландії.

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