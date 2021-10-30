"Чудовий момент": перша американка отримала паспорт для небінарних та гендерно-неконформних осіб

Дана вважає новий паспорт можливістю інтерсексуальним американцям здобути свободу ідентифікувати себе тим, ким вони є насправді.
Дана Ззим з Форт-Коллінза, штат Колорадо, стали першою громадянкою США в середу, яка отримали паспорт для небінарних, інтерсексуальних та гендерно-неконформних осіб.
В інтерв’ю ABC News Live 63-річний Ззим сказали, що відкриття конверта та отримання першого паспорта з позначкою статі "X" було "чудовим моментом".
Вони - інвалід Військово-морського флоту та заступник директора Intersex Campaign for Equality, організації яка роками виступає за рівні права для інтерсексуальних осіб.
Ззим цим 26 жовтня 2015 року подав федеральний позов про дискримінацію проти Державного департаменту США за відмову у видачі паспорта на підставі нечіткої гендерної ознаки. "Це був тривалий шлях", – сказав Ззим ABC News, посилаючись на судове засідання.
Дана вважає новий паспорт можливістю інтерсексуальним американцям здобути свободу ідентифікувати себе тим, ким вони є насправді. Однак вони припускають, що багато людей, які застрягли в "стокгольмському синдромі" після того, як були виховані як чоловіки чи жінки, і не скористаються новою можливістю.
Після народження з "неоднозначними статевими ознаками", Ззим був вихований хлопчиком, і батьки змушені були перенести необоротні операції. Їхня стать і гендерна ідентичність є небінарними, і вони використовують займенники "вони/вони/їх".
Паспорт Ззима, який є важливою подією для жителів, які не відповідають гендерним вимогам, з’явився через чотири місяці після того, як держсекретар Ентоні Блінкен оголосив, що люди можуть вибрати стать, зазначену в їхньому паспорті, і більше не будуть підтверджувати це медичними довідками.
"Я в захваті від того, що уряд США видав перший в історії паспорт із гендерним маркером X", – сказала Ерін Урітус, генеральний директор Out & Equal Workplace Advocates, організації, яка займається захистом рівності ЛГБТК на робочому місці. "Офіційний гендерно-нейтральний опис для тих, хто не вписується в бінарний код, знаменує собою ключову віху та прецедент. Найголовніше, видаючи цей новий паспорт, уряд США говорить небінарним американцям: "Ми бачимо вас. Ви існуєте".
Найближчим часом одразу після скасування ковідних обмежень вони планує поїхати на риболовлю в Коста-Ріку або Мексику.
Нагадаємо, на Олімпійських іграх у Токіо у 2021 році вперше за всю історії існування змагань взяла участь трансгендерна спортсменка - штангістка Лорел Хаббард з Нової Зеландії.