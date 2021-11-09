"Чума" у наших будинках: дослідники виявили приголомшливу кількість мікропластику, яке ми вдихаємо щодня

Згідно з результатами дослідження, щодня людина вдихає понад 24 000 частинок мікропластику

Науковці з Університету Халла(Велика Британія) дослідили, що житлові будинки наповнені тисячами крихітних небезпечних для здоров'я пластиковими волокнами.

Такі дані опублікувало британське видання Daily Mail.

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Як пише видання, дослідники виміряли рівень мікропластику в 20 британських вітальнях, знайшовши в середньому 1414 окремих частинок на квадратний метр на день. Для дослідження використали вітальню з площею близько 17 кв. м. З'ясувалося, лише в цьому просторі може міститися понад 24 000 частинок мікропластику протягом 24 годин. У новому дослідженні, опублікованому в журналі Atmospheric Environment, було перевірено 20 будинків у Халлі та Хамбері. Там виявили мікропластик у кожній вітальні.

Дослідники щомісяця з липня по грудень 2019 року ставили склянку у вітальні будинків на тиждень. Вони виявили, що майже чверть частинок, що плавають у склянках, були мікропластиком. З них 90% були виготовлені з ПЕТ, гнучкого пластику, який використовується в пляшках для пиття та контейнерах із засобами для чищення. Решта містила пластикові плівки, які могли бути отримані з сумок-переносок і нейлону, який також використовується в текстилі.

Зазначимо, мікропластик все частіше зустрічається в життєво важливих органах людини, таких як мозок, матка і легені. Поки наука не має доведених фактів, що мікропластик потенційно може викликати або погіршити респіраторні захворювання. Ч астинки пластику можуть містити хімічні речовини, що порушують роботу ендокринної системи, які пов’язані з порушенням фертильності, затримкою нервового розвитку у дітей, імунними розладами та раковими захворюваннями, пов’язаними з гормонами.

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