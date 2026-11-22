Чупакабра

Реклама

На Чернігівщині розпочали відстріл хижих тварин, чисельність яких, за словами мисливців, суттєво зросла за роки повномасштабної війни. Серед них — лисиці, вовки, єнотоподібні собаки та шакали.

Про це повідомляє медіа «Час Чернігівський».

Реклама

Відстріл хижаків на Чернігівщині: чому мисливці взялися за лисиць і шакалів

Від 7 листопада у громадах Чернігівської області почали регулювати чисельність хижих тварин шляхом відстрілу. За словами мисливців, після кількарічної перерви в полюванні лисиць побільшало, вони дедалі частіше з’являються поблизу будинків, у садах, на полях і навіть біля дитячих садочків. Тварини нападають на домашню птицю, а місцеві жителі побоюються поширення сказу.

Реклама

«Скарг на напади лисиць на господарства — дуже багато. Кожні вихідні хтось та й звертається. Лисиці розплодилися і полюють на качок, індоуток, курей, бігають вулицями населених пунктів і просто біля дитячих садочків. Це ж небезпечно. Як раптом сказ? Плюс люди вклали такі гроші, а тут раптом все знищене… це дуже важко», — розповів перший заступник селищного голови Варви Віктор Гармаш.

Як відбувається відстріл хижаків на Чернігівщині та скільки це коштує

До заходів долучаються мисливські бригади. На Бобровиччині під час першого виходу три бригади застрелили трьох лисиць. Відстріл дозволений у середу, суботу та неділю. Полювати в лісах і ближче ніж за 500 метрів від населених пунктів заборонено. Натомість мисливці працюють на болотах, полях, у садах, посадках і кущах.

Додаткових витрат із місцевих бюджетів не передбачено: учасники працюють власним коштом, сплачують членські внески та оформлюють необхідні документи.

«У групу записався. Охочих багато. Безплатно. Мисливці платять членські внески. І треба щорічний обмін контрольних карток. Це гривня сімдесят плюс банківські послуги», — розповів пенсіонер із Бобровиці Олексій Лисенко.

Реклама

Чупакабра чи шакал: що за звіра застрелили під Куликівкою

Окрему увагу привернув випадок поблизу Куликівки. Там мисливці застрелили тварину, яка за описами нагадувала чупакабру — міфічну істоту, якій приписують напади на свійських тварин. Однак голова Чернігівської обласної організації Українського товариства мисливців і рибалок Євген Кучеренко не поспішає з містичними версіями: на його думку, це міг бути шакал.

«Під Куликівкою застрелили звіра, за описами схожого на чупакабру. Але я схильний до того, що це шакал», — розповів він.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua розповідав про загадкові напади на свійських тварин у Мексиці. Фермери скаржилися, що невідома істота вбиває кіз та овець, залишаючи на їхніх тілах дивні сліди. Через ці випадки місцеві жителі знову заговорили про чупакабру — міфічного хижака, якому приписують напади на домашню худобу.

Новини партнерів