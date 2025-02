Чупакабра повернулася: фермери нажахані демонічною істотою, що вбила стадо тварин

Страхи перед легендарною і жорстокою чупакаброю повернулися після того, як у Мексиці посеред ночі було вбито стадо кіз. Інцидент стався після того, як у жовтні 2023 року група бразильських мисливців стверджувала, що застрелила загадкового звіра в лісі.

Фізичні описи істоти різняться, і вже понад рік не було повідомлень про появу чупакабри. Але два напади на худобу в одному районі менш ніж за тиждень змусили фермерів повірити, що демонічний звір повернувся, пише Need To Know, яке опублікувало відео з ферми.

Перший напад стався на фермі в Сарагосі в штаті Коауїла, неподалік від кордону зі США. 12 кіз були знайдені мертвими 6 лютого. Декілька інших були знайдені ледь живими. Фермер сказав, що на тілах тварин були дивні сліди без ознак звичайного нападу хижаків.

Інший інцидент стався 10 лютого на сусідньому ранчо El Italiano Ranch. Власник ферми Хосе Фрага Рамірес розповів, що на світанку знайшов десяток мертвих овець у своєму загоні. Деякі недоторкані тварини, схоже, замерзли на місці, очевидно, загинули внаслідок шоку, спричиненого таємничим нападом. Фрага сказав, що декілька вцілілих членів стада мала наляканий вигляд. За його словами, найдивнішим було те, що його сторожові собаки нічого не виявили.

Фермер заявив: "Це ненормально, мої собаки повинні були б гавкати, вони б захищали стадо. Але їх ніби щось паралізувало".

Ці два напади змусили місцевих жителів запідозрити, що чупакабра повернулася в цей район.

Міфічного звіра в мексиканському регіоні не бачили вже понад два десятиліття. Слідчі органи кажуть, що найбільш ймовірно, що тварини були вбиті койотами або зграєю диких собак. Але власники худоби не впевнені в цьому.

Згідно з повідомленнями, фермери попередили владу, що самостійно візьмуться за справу, якщо винуватця не буде спіймано найближчим часом. Вони встановили міцніші огорожі навколо своєї худоби у відповідь на ймовірні напади демонів.

