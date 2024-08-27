Чути, як пульсує кров і кліпають очі: що відомо про найтихіше місце на Землі (фото, відео)

У найтихішому місці на Землі настільки тихо, що можна почути, як ви кліпаєте.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Рекорд належить безеховій тестовій камері в Орфілдській лабораторії в Міннеаполісі, штат Міннесота, США, де було зафіксовано рівень навколишнього звуку -24,9 дБА.

Відвідувачі кімнати, спеціально спроєктованої для придушення звуку, повідомляли, що чули, як кров рухається їхніми венами, чули, як їхні повіки заплющуються, коли вони кліпають, а також відчували нудоту і дезорієнтацію.

Безехова камера / Фото: Orfield Labs

Приміщення Orfield Labs вперше побило рекорд 2004 року, коли рівень фонового шуму становив -9,4 дБА. Ще нижчий рівень шуму -13 дБА був зафіксований 2012-го після деяких удосконалень, але кімната на деякий час втратила свій рекорд 2015 року, коли в безеховій камері в штаб-квартирі Microsoft у Вашингтоні, США, було зафіксовано рівень шуму -20,35 дБА.

2021 року Orfield Labs знову побив рекорд і відтоді утримує його.

Приміщення пригнічує 99,99% звуку завдяки акустичним клинам зі скловолокна завтовшки метр, а також подвійним стінам з ізольованої сталі та метровому шару бетону.

Засновник компанії Стівен Орфілд розповів MailOnline: "Коли тихо, вуха адаптуються. Чим тихіше в кімнаті, тим більше речей ви чуєте. Ви почуєте, як б'ється ваше серце, іноді ви можете почути ваші легені, почути, як голосно булькає ваш шлунок. В безеховій камері ти сам стаєш звуком".

Камеру використовують переважно для тестування продуктів і досліджень.

An anechoic chamber is a room designed to completely absorb reflections of either sound or electromagnetic waves. This is the difference between bursting a ballon outside and inside a anechoic chamber https://t.co/idYuaOHwzn [full video by dydxlnx: https://t.co/tvGVQbK4wr] pic.twitter.com/xwIpoeHv78 — Massimo (@Rainmaker1973) January 17, 2022

Лабораторія використовується виробником мотоциклів Harley-Davidson, щоб зробити їх тихішими, зберігаючи при цьому їхній фірмовий звук, і виробником пральних машин Whirlpool, щоб розробити метафори про те, як повинні звучати звуки.

Стівен пояснив: "Ми записуємо продукти, і люди слухають їх на основі семантичних термінів, таких як "дорога", "низька якість". Ми вимірюємо їхні відчуття та асоціації".

Did you know? “The Quietest Place on Earth” is the anechoic chamber at Orfield Laboratories Inc. in #Minneapolis pic.twitter.com/Fsk7E2pPW2 — realPRO (@realPROmpls) February 13, 2015

Сам він якось сказав, що після 30 хвилин, проведених у камері, він чув, як дуже голосно працює механічний клапан у його серці.

Нагадаємо, хиткий на вигляд підвісний міст назвали найстрашнішим у світі. Він тимчасовий і має колію, достатню для проїзду лише одного транспортного засобу за раз.

Читайте також: