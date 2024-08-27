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Чути, як пульсує кров і кліпають очі: що відомо про найтихіше місце на Землі (фото, відео)

Чути, як пульсує кров і кліпають очі: що відомо про найтихіше місце на Землі (фото, відео)

Чути, як пульсує кров і кліпають очі: що відомо про найтихіше місце на Землі (фото, відео)

Безехова камера / Фото: Orfield Labs

У ньому рівень навколишнього звуку -24,9 дБА.

У найтихішому місці на Землі настільки тихо, що можна почути, як ви кліпаєте.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Рекорд належить безеховій тестовій камері в Орфілдській лабораторії в Міннеаполісі, штат Міннесота, США, де було зафіксовано рівень навколишнього звуку -24,9 дБА.

Відвідувачі кімнати, спеціально спроєктованої для придушення звуку, повідомляли, що чули, як кров рухається їхніми венами, чули, як їхні повіки заплющуються, коли вони кліпають, а також відчували нудоту і дезорієнтацію.

Безехова камера / Фото: Orfield Labs / ©
Безехова камера / Фото: Orfield Labs

Приміщення Orfield Labs вперше побило рекорд 2004 року, коли рівень фонового шуму становив -9,4 дБА. Ще нижчий рівень шуму -13 дБА був зафіксований 2012-го після деяких удосконалень, але кімната на деякий час втратила свій рекорд 2015 року, коли в безеховій камері в штаб-квартирі Microsoft у Вашингтоні, США, було зафіксовано рівень шуму -20,35 дБА.

2021 року Orfield Labs знову побив рекорд і відтоді утримує його.

Приміщення пригнічує 99,99% звуку завдяки акустичним клинам зі скловолокна завтовшки метр, а також подвійним стінам з ізольованої сталі та метровому шару бетону.

Засновник компанії Стівен Орфілд розповів MailOnline: "Коли тихо, вуха адаптуються. Чим тихіше в кімнаті, тим більше речей ви чуєте. Ви почуєте, як б'ється ваше серце, іноді ви можете почути ваші легені, почути, як голосно булькає ваш шлунок. В безеховій камері ти сам стаєш звуком".

Камеру використовують переважно для тестування продуктів і досліджень.

Лабораторія використовується виробником мотоциклів Harley-Davidson, щоб зробити їх тихішими, зберігаючи при цьому їхній фірмовий звук, і виробником пральних машин Whirlpool, щоб розробити метафори про те, як повинні звучати звуки.

Стівен пояснив: "Ми записуємо продукти, і люди слухають їх на основі семантичних термінів, таких як "дорога", "низька якість". Ми вимірюємо їхні відчуття та асоціації".

Сам він якось сказав, що після 30 хвилин, проведених у камері, він чув, як дуже голосно працює механічний клапан у його серці.

Нагадаємо, хиткий на вигляд підвісний міст назвали найстрашнішим у світі. Він тимчасовий і має колію, достатню для проїзду лише одного транспортного засобу за раз.

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