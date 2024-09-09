Чужий кіт врятував життя жінки, попередивши її про ракову пухлину: що він робив

У жінки діагностували рак молочної залози.
Розумний котик врятував життя жінки, попередивши її про ракову пухлину.
Про це пише Daily Star.
Саїма Афзал була збентежена поведінкою Кета, коли той продовжував натискати на одне і те ж місце на її грудях. Помісь мейн-куна і таббі залазив на груди Саїми, попри те, що його відштовхували.
52-річна Саїма спочатку пов'язувала біль з попереднім діагнозом "плеврит", але виявила пухлину, яку, за її словами, не знайшла б, якби не втрутився Кет. Чотирилапий помітив щось недобре, що виявилося діагнозом раку молочної залози.
Саїма перенесла лампектомію та подальшу операцію з видалення лімфовузлів і каже, що Кет врятував їй життя.
Дивно, але кіт навіть не належав їй, адже Афзал взяла його до себе, коли її брат був змушений залишити тваринку та поїхати до університету, а інші її сестри страждали на алергію.
Вона сказала: "Думаю, це була доля. Уявіть, якби я не відповіла на телефонний дзвінок брата в той день? Я думаю, що він мав бути в моєму житті. Я прихистила його, а він віддячив мені тим, що врятував мені життя. Він робив це деякий час, у мене почався біль в шиї та головний біль, і я не могла зрозуміти, чому. Виявилося, що це було через те, як росли пухлини. Він фактично точно визначив пухлину. Він продовжував розминати і натискати на ту ж ділянку. Він сідав мені на живіт і на груди, а я відштовхувала його, бо це завдавало ще більшого болю".
Саїма, активістка, яка спеціалізується на проблемі насильства над жінками та дівчатами, зателефонувала своєму лікареві у травні 2017 року. Наступного місяця її направили на аналізи, які виявили другу стадію інвазивного протокового раку 1 ступеня. Жінці видалили пухлину і всі лімфатичні вузли під правою рукою, і вона пройшла курс променевої терапії. Вона також приймає блокатори естрогену.
Британка сказала: "Він навіть не повинен був у мене з'явитися, я отримала його від свого брата. Він їхав до університету, а там не дозволяли тримати домашніх тварин, а в інших моїх сестер алергія, тому він не міг залишатися в будинку моїх батьків. Спочатку у мене теж була алергія, але мені не вистачило духу віддати його до благодійної організації, тому що я десь читала, скільки котів потрібно присипляти, бо благодійні організації не можуть з цим впоратися. Тож я запаслася антигістамінним препаратом, і відтоді він став моїм прекрасним маленьким малюком".
Після встановлення діагнозу у Саїми залишилося постійне пошкодження нерва в правій половині тіла, а її зір погіршився через ліки, які вона змушена приймати.
Їй допомогли колеги з її неприбуткової організації S.A.S Rights, яку вона заснувала 2016 року, щоб дати голос і запропонувати практичну підтримку мусульманським жінкам.
Саїма додала: "Мені пощастило, що я змогла дозволити собі підтримку після встановлення діагнозу, але як бути з тими, хто не може? Ми тут для всіх, хто потребує допомоги. Я знаю, як важко боротися, одужання коштує недешево – тому я намагаюся зробити так, щоб інші, хто потребує допомоги, не стримувалися через гроші. Коли я захворіла, я зосередилася на групі і допомогла їй розвиватися. Ми – група жінок, які допомагають одна одній, і вони дійсно допомогли мені, і вона виросла. Можливо, якби я не захворіла на рак, вона б не зростала так швидко".
Нагадаємо, гіпотези та факти, чому кішка лягає на хворе місце, а коти сплять з людиною. Багато хто чув про цілющі властивості котів, наприклад, про те, що тваринка знає, де у людини болить, тому лягає на хворе місце і лікує його.
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