Чужий кіт врятував життя жінки, попередивши її про ракову пухлину: що він робив

Розумний котик врятував життя жінки, попередивши її про ракову пухлину.

Про це пише Daily Star.

Саїма Афзал була збентежена поведінкою Кета, коли той продовжував натискати на одне і те ж місце на її грудях. Помісь мейн-куна і таббі залазив на груди Саїми, попри те, що його відштовхували.

52-річна Саїма спочатку пов'язувала біль з попереднім діагнозом "плеврит", але виявила пухлину, яку, за її словами, не знайшла б, якби не втрутився Кет. Чотирилапий помітив щось недобре, що виявилося діагнозом раку молочної залози.

Саїма Афзал і Кет / Фото: Saima Afzal MBE / SWNS

Саїма перенесла лампектомію та подальшу операцію з видалення лімфовузлів і каже, що Кет врятував їй життя.

Дивно, але кіт навіть не належав їй, адже Афзал взяла його до себе, коли її брат був змушений залишити тваринку та поїхати до університету, а інші її сестри страждали на алергію.

Вона сказала: "Думаю, це була доля. Уявіть, якби я не відповіла на телефонний дзвінок брата в той день? Я думаю, що він мав бути в моєму житті. Я прихистила його, а він віддячив мені тим, що врятував мені життя. Він робив це деякий час, у мене почався біль в шиї та головний біль, і я не могла зрозуміти, чому. Виявилося, що це було через те, як росли пухлини. Він фактично точно визначив пухлину. Він продовжував розминати і натискати на ту ж ділянку. Він сідав мені на живіт і на груди, а я відштовхувала його, бо це завдавало ще більшого болю".

Кет / Фото: Saima Afzal MBE / SWNS

Саїма, активістка, яка спеціалізується на проблемі насильства над жінками та дівчатами, зателефонувала своєму лікареві у травні 2017 року. Наступного місяця її направили на аналізи, які виявили другу стадію інвазивного протокового раку 1 ступеня. Жінці видалили пухлину і всі лімфатичні вузли під правою рукою, і вона пройшла курс променевої терапії. Вона також приймає блокатори естрогену.

Британка сказала: "Він навіть не повинен був у мене з'явитися, я отримала його від свого брата. Він їхав до університету, а там не дозволяли тримати домашніх тварин, а в інших моїх сестер алергія, тому він не міг залишатися в будинку моїх батьків. Спочатку у мене теж була алергія, але мені не вистачило духу віддати його до благодійної організації, тому що я десь читала, скільки котів потрібно присипляти, бо благодійні організації не можуть з цим впоратися. Тож я запаслася антигістамінним препаратом, і відтоді він став моїм прекрасним маленьким малюком".

Саїма Афзал / Фото: Saima Afzal MBE / SWNS

Після встановлення діагнозу у Саїми залишилося постійне пошкодження нерва в правій половині тіла, а її зір погіршився через ліки, які вона змушена приймати.

Їй допомогли колеги з її неприбуткової організації S.A.S Rights, яку вона заснувала 2016 року, щоб дати голос і запропонувати практичну підтримку мусульманським жінкам.

Саїма додала: "Мені пощастило, що я змогла дозволити собі підтримку після встановлення діагнозу, але як бути з тими, хто не може? Ми тут для всіх, хто потребує допомоги. Я знаю, як важко боротися, одужання коштує недешево – тому я намагаюся зробити так, щоб інші, хто потребує допомоги, не стримувалися через гроші. Коли я захворіла, я зосередилася на групі і допомогла їй розвиватися. Ми – група жінок, які допомагають одна одній, і вони дійсно допомогли мені, і вона виросла. Можливо, якби я не захворіла на рак, вона б не зростала так швидко".

Нагадаємо, гіпотези та факти, чому кішка лягає на хворе місце, а коти сплять з людиною. Багато хто чув про цілющі властивості котів, наприклад, про те, що тваринка знає, де у людини болить, тому лягає на хворе місце і лікує його.

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