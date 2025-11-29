- Дата публікації
Чи безпечно спати з котом або собакою: ветеринарка назвала головні ризики
Ветеринарка пояснила, чи безпечно насправді спати в одному ліжку з домашніми улюбленцями.
Дедалі більше людей беруть своїх улюбленців у ліжко, але спільний сон може бути не таким безпечним, як здається. Слід розуміти, у яких випадках це допустимо, а коли тварину краще залишити на підлозі.
Про це розповіла ветеринарка Єлизавета Бабій для UNN.
«Якщо тварина здорова, вакцинована, оброблена від паразитів і в гарному гігієнічному стані, то ризики мінімальні. Але у людини майже завжди погіршується якість сну, бо сон тварин — поліфазний, особливо у котів. Це означає, що вони активні між циклами та можуть будити власника», — пояснила вона.
Небезпеки від тварин, що гуляють на вулиці
Коти та собаки, які виходять надвір, можуть принести додому бліх і кліщів, навіть після обробки. Також у вас вдома завжди буде бруд і пил. Крім того, є ризик появи збудників інфекцій (зоонози).
«Механічно бліх чи кліщів можуть переносити навіть оброблені тварини, зокрема, коти. Захист працює так, що саме тварина не страждає, але принести паразитів додому вона може», — наголошує Бабій.
Як відомо, блошина слина є сильним алергеном, а паразити легко потрапляють у ліжко.
Ветеринарка розповіла, коли тварину точно не варто пускати в ліжко:
вона дуже маленька або літня
має агресію чи поведінкові проблеми
страждає на хронічні інфекції чи нетримання
Собаки можуть сприймати ліжко як свою територію та захищати її
Коти чи собаки: хто безпечніший?
Собаки менше переносять паразитів і зазвичай не турбують сон. До того ж спільний сон із собакою підвищує рівень окситоцину — «гормону спокою».
«Оброблений собака — дуже безпечний сусід для сну. Він практично не переносить активні форми інфекцій і рідко приносить кліщів. До того ж під час сну саме з собакою виділяється більше окситоцину — гормону спокою», — зазначає фахівчиня.
При цьому важливо розуміти: собака має підійматися на ліжко лише за дозволом, щоб не формувати територіальної агресії.
Чому коти будять господарів
Коти сплять короткими періодами й не розуміють людського довгого сну. Щобільше, вони можуть хвилюватися, коли власник довго лежить нерухомо, і перевіряти його лапкою чи нявчанням.
«Коти інколи лапкою торкаються обличчя, або кричать посеред ночі біля вашого ліжка, бо хвилюються, що людина занадто довго лежить нерухомо й повільно дихає. Вони буквально перевіряють, чи ви живі», — говорить ветеринарка.
Резюмуючи, спати з тваринами можна, якщо вони здорові та доглянуті. Але перед цим варто врахувати ризики, особливо якщо улюбленець гуляє на вулиці або може порушувати ваш сон.
