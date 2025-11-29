ТСН у соціальних мережах

Чи безпечно спати з котом або собакою: ветеринарка назвала головні ризики

Ветеринарка пояснила, чи безпечно насправді спати в одному ліжку з домашніми улюбленцями.

Автор публікації
Катерина Сердюк
Собака й кіт

Собака й кіт / © Associated Press

Дедалі більше людей беруть своїх улюбленців у ліжко, але спільний сон може бути не таким безпечним, як здається. Слід розуміти, у яких випадках це допустимо, а коли тварину краще залишити на підлозі.

Про це розповіла ветеринарка Єлизавета Бабій для UNN.

«Якщо тварина здорова, вакцинована, оброблена від паразитів і в гарному гігієнічному стані, то ризики мінімальні. Але у людини майже завжди погіршується якість сну, бо сон тварин — поліфазний, особливо у котів. Це означає, що вони активні між циклами та можуть будити власника», — пояснила вона.

Небезпеки від тварин, що гуляють на вулиці

Коти та собаки, які виходять надвір, можуть принести додому бліх і кліщів, навіть після обробки. Також у вас вдома завжди буде бруд і пил. Крім того, є ризик появи збудників інфекцій (зоонози).

«Механічно бліх чи кліщів можуть переносити навіть оброблені тварини, зокрема, коти. Захист працює так, що саме тварина не страждає, але принести паразитів додому вона може», — наголошує Бабій.

Як відомо, блошина слина є сильним алергеном, а паразити легко потрапляють у ліжко.

Ветеринарка розповіла, коли тварину точно не варто пускати в ліжко:

  • вона дуже маленька або літня

  • має агресію чи поведінкові проблеми

  • страждає на хронічні інфекції чи нетримання

Собаки можуть сприймати ліжко як свою територію та захищати її

Коти чи собаки: хто безпечніший?

Собаки менше переносять паразитів і зазвичай не турбують сон. До того ж спільний сон із собакою підвищує рівень окситоцину — «гормону спокою».

«Оброблений собака — дуже безпечний сусід для сну. Він практично не переносить активні форми інфекцій і рідко приносить кліщів. До того ж під час сну саме з собакою виділяється більше окситоцину — гормону спокою», — зазначає фахівчиня.

При цьому важливо розуміти: собака має підійматися на ліжко лише за дозволом, щоб не формувати територіальної агресії.

Чому коти будять господарів

Коти сплять короткими періодами й не розуміють людського довгого сну. Щобільше, вони можуть хвилюватися, коли власник довго лежить нерухомо, і перевіряти його лапкою чи нявчанням.

«Коти інколи лапкою торкаються обличчя, або кричать посеред ночі біля вашого ліжка, бо хвилюються, що людина занадто довго лежить нерухомо й повільно дихає. Вони буквально перевіряють, чи ви живі», — говорить ветеринарка.

Резюмуючи, спати з тваринами можна, якщо вони здорові та доглянуті. Але перед цим варто врахувати ризики, особливо якщо улюбленець гуляє на вулиці або може порушувати ваш сон.

Раніше ми розповідали про інгредієнти у засобах для прибирання, які можуть бути вкрай небезпечними для ваших домашніх улюбленців.

Зокрема, це: хлорка, амоніак, ефірні олії, феноли, четвертинні амонієві сполуки.

Чому це може нашкодити — читайте у матеріалі.

