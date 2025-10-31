Чи дійсно ми живемо в "матриці": вчені розкрили правду

Людина та робот

Міжнародна група дослідників стверджує, що нарешті математично спростувала популярну теорію про те, що наш Всесвіт може бути гігантською комп’ютерною симуляцією, як у фільмі «Матриця». Цю ідею, яку активно підтримував, зокрема, Ілон Маск, вчені назвали не просто малоймовірною, а неможливою з фундаментальної точки зору.

Про це пише Daily Mail.

Чому всесвіт не може бути комп’ютерною програмою

Ключ до спростування лежить у квантовій фізиці та самій природі реальності:

Алгоритми проти Реальності: Будь-яка комп’ютерна симуляція працює на чіткому наборі правил — алгоритмів. Однак, на думку вчених, фундаментальна реальність містить «неалгоритмічне розуміння», яке неможливо відтворити чистими обчисленнями.

Неможливість Повного Опису: Співавтор дослідження, доктор Франческо Маріно, зазначає: «Ми показали, що повністю алгоритмічний опис Всесвіту неможливий». Симульований світ може імітувати лише алгоритмічні частини, але не глибинні істини.

Теорема Геделя та неалгоритмічне розуміння

Дослідники, чия праця опублікована у журналі Journal of Holography Applications in Physics, спираються на потужні математичні докази, зокрема на роботи, що беруть початок ще з 1930-х років.

«Геделівські істини»: Ще математик Курт Гедель довів, що існують істинні твердження про числа, які неможливо довести математично.

Пастка Логіки: Наявність таких «геделівських істин» свідчить, що для повного опису Всесвіту потрібне те, що дослідники назвали «неалгоритмічним розумінням».

Як пояснює доктор Маріно, будь-яке чисте обчислення «зазнає невдачі», коли стикається з цими математичними парадоксами. Це є прямим доказом того, що існують аспекти Всесвіту, які ніколи не будуть відтворені комп’ютерним моделюванням.

Квантова гравітація та платонівська сфера

Спростування також пов’язане з найсучаснішою теорією фізики — квантовою гравітацією. Згідно з нею, уся реальність (частинки, простір-час) виникає з глибшого рівня, так званої «платонівської сфери» — світу, що складається з чистої математичної інформації.

Дослідники доводять, що навіть цей світ чистої інформації через проблему математичної «нерозв’язності» вислизає з-під контролю чистих обчислень.

«Спираючись на математичні теореми, ми демонструємо, що повністю послідовного та повного опису реальності неможливо досягти лише за допомогою обчислень», — підсумовує співавтор доктор Мір Фаізал.

