Чи донатить Макс Корж на ЗСУ: соцмережі "вибухнули" через співака, який пішов "шляхом" Ані Лорак

Чи донатить Макс Корж на ЗСУ

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Український Threads щодня «розриває» від нових скандалів та жартів. Цього разу під роздачу потрапив білоруський співак Макс Корж. Радник міністра оборони Сергій Стерненко опублікував два пости, з яких почалися активні жарти, спекуляції та обговорення.

ТСН.ua зібрав усе найцікавіше зі словесних перепалок.

Макс Корж: чи справді він допомагає ЗСУ

Білоруський співак Макс Корж продовжує працювати на російську та українську аудиторію в різних країнах Європи. Велика кількість українців незадоволена тим, що їхні співвітчизники ходять на його концерти, адже він має неоднозначну позицію щодо війни в Україні та не засуджує дії Путіна та так звану «СВО» напряму.

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Радник міністра оборони України з питань підвищення використання БпЛА на фронті, Сергій Стерненко, продовжив свою кампанію тролінгу зірок у Threads. Спершу він опублікував коротке повідомлення:

У коментарях відразу почалися жарти та коментарі про те, що Макс Корж нібито «перерахував всі кошти з концерту у фонд „Повернись живим“».

За кілька годин Сергій Стерненко опублікував ще один пост, де написав: «Так, він справді допоміг українській армії».

Деякі українці в це охоче повірили і почали поширювати ці думки як правду. Однак і їх почали «підколювати» у Мережі.

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«Кажуть, що Макс Корж перерахував гроші українським волонтерам. Це правда?»

«Так, так само, як і Ані Лорак зі своїм фондом».

«Так, бачила навіть квитанції і підтвердження в мережі».

«Так, Стерненко підтвердив».

«Так, Ані Лорак підказала йому рахунок».

«Здається, близько 100к$»

Доки українці віджартовувалися на цю тему, до обговорень прийшли і обурені росіяни, які почали писати, що сподіваються, що це неправда.

Ось ще кілька цікавих тредсів на цю тему:

«Тобто, росіяни, які поїхали на Макса Коржа, по факту задонатили собі на смерть?», — пише користувачка alice.kucherenko.

«Я навіть трохи хвилююсь, що всі дізналися правду. Сподіваюсь, у Макса Коржа не виникне проблем через донати», — пише andrii_zbir.

«Макс Корж переказав всю суму, яку отримав за скандальний концерт, фонду „Повернись Живим“. Беру свої слова назад і дякую Коржу за правильне рішення наслідувати приклад Ані Лорак», — пише zadvornyi_andrii.

Однак не всі українці вирішили займатися тролінгом росіян та зірок з невизначеною позицією. Дехто активно вступався в перепалки та доводив, що це неправда.

«У пана Стерненка зараз розгортається потужний соціологічний кейс, який можемо спостерігати онлайн. Як легко маніпулювати свідомістю людей через соцмережі. Дуже цікаво», — пише користувач kovalenko_oleg.

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Тож чи справді Макс Корж донатить українському війську, чи це чергова провокація проти зірок з невизначеною позицією — доводиться лише здогадуватися. Кожен вибирає той варіант, який до душі.

Що відомо про концерт Макса Коржа

Нагадаємо, днями в Стамбулі відбувся концерт білоруського виконавця Макса Коржа, який спровокував гучний скандал у соцмережах. У фан-зоні фанати закликали до «примирення» на тлі російських обстрілів. У мережі розлетілися фото, де люди з прапорами України, Росії, Білорусі та інших країн стояли поряд під гаслом «F*ck politics».

Оскільки багато активістів ховали обличчя під шарфами та балаклавами, у користувачів з’явилися сумніви щодо присутності там реальних українців та підозри в черговій акції російської пропаганди. Крім того, на попередньому концерті Коржа в Румунії охорона забирала прапори, а сам артист просив не скандувати гасла про Путіна.

Ситуація викликала хвилю обурення в мережі. Ведучий Анатолій Анатоліч, зірковий вчитель Руслан Циганков та інші лідери думок різко засудили спроби «примирення», наголосивши, що повномасштабна війна — це не просто політика чи сварка друзів, а наслідок злочинів звичайних росіян, які вбивали цивільних у Бучі, Маріуполі та Охматдиті.

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Користувачі соцмереж назвали спільне показування прапорів наругою над державними символами та плювком у рану власного народу, підкресливши, що український стяг є символом надлюдської боротьби й честі, тому йому не місце поруч із прапором окупантів.

Ані Лорак та підтримка фонду Сергія Притули

Співачці-зрадниці Ані Лорак зараз несолодко живеться в Росії, де масово скасовують її концерти. У росіян сталася істерика через чутки, нібито про те, що виконавиця фінансово допомагає українським військовим. Через це її перевіряє Генпрокуратура РФ з метою визнати її «іноагенткою».

Показово, що чимало громадян РФ щиро повірили в це й обурюються в соцмережах.

Тим часом українці відреагували на ці новини виключно з гумором та іронією. Зокрема, блогер Антон Ходза опублікував жартівливу подяку Лорак за «купівлю» пікапів, тепловізорів та дронів для ЗСУ, закликавши й надалі заробляти в Росії та переказувати кошти криптовалютою, поки про це «не дізналося ФСБ».

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До тролінгу долучився й волонтер Сергій Притула. Спершу він поглузував у коментарях, що Лорак лише піариться, тоді як інша зрадниця Таїсія Повалій «тихенько сплатила за морський дрон».

Згодом Притула пішов ще далі й залишив коментар безпосередньо під дописом самої Лорак, де вона виправдовувалася перед росіянами, подякувавши їй за допомогу українській армії та закликавши збирати нові аншлаги в Москві задля наступних донатів.

Ані Лорак залишилися без концертів у Росії через «неоднозначну позицію»

За можливу підтримку Збройних сил України, про яку повідомляли Сергій Стерненко та інші українські волонтери, співачка-зрадниця Ані Лорак залишилась без концертів у російських містах Хабаровськ, Владивосток та Южно-Сахалінськ. Там їй закидають «неоднозначну» позицію щодо війни в Україні.

Місцева влада скасувала її виступи, а у Владивостоку від артистки відкрито зажадали чіткої позиції щодо війни в Україні та пригадали їй нібито виступи для поранених українських військових у 2014 році. Сама виконавиця виправдовується у соцмережах, стверджуючи, що скасування відбулося з незалежних від неї причин.

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Попри те, що Лорак продовжує жити у РФ, заробляти «криваві рублі» та навіть отримала минулого року російський паспорт, відсутність активного вихваляння так званої «СВО» зробила її небажаною в деяких регіонах Росії.

Навіть повне замовчування злочинів окупантів на її рідній землі після початку повномасштабного вторгнення не допомогло артистці уникнути проблем із концертною діяльністю в країні-агресорці.

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