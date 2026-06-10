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Чи донатить Макс Корж на ЗСУ: соцмережі "вибухнули" через співака, який пішов "шляхом" Ані Лорак
Допис Сергія Стерненка про Макса Коржа запустив масштабну хвилю жартів, чуток і дискусій у Threads. Частина користувачів повірила, що співак допомагає ЗСУ, інші побачили в цьому соціальний експеримент.
Український Threads щодня «розриває» від нових скандалів та жартів. Цього разу під роздачу потрапив білоруський співак Макс Корж. Радник міністра оборони Сергій Стерненко опублікував два пости, з яких почалися активні жарти, спекуляції та обговорення.
ТСН.ua зібрав усе найцікавіше зі словесних перепалок.
Макс Корж: чи справді він допомагає ЗСУ
Білоруський співак Макс Корж продовжує працювати на російську та українську аудиторію в різних країнах Європи. Велика кількість українців незадоволена тим, що їхні співвітчизники ходять на його концерти, адже він має неоднозначну позицію щодо війни в Україні та не засуджує дії Путіна та так звану «СВО» напряму.
Радник міністра оборони України з питань підвищення використання БпЛА на фронті, Сергій Стерненко, продовжив свою кампанію тролінгу зірок у Threads. Спершу він опублікував коротке повідомлення:
У коментарях відразу почалися жарти та коментарі про те, що Макс Корж нібито «перерахував всі кошти з концерту у фонд „Повернись живим“».
За кілька годин Сергій Стерненко опублікував ще один пост, де написав: «Так, він справді допоміг українській армії».
Деякі українці в це охоче повірили і почали поширювати ці думки як правду. Однак і їх почали «підколювати» у Мережі.
«Кажуть, що Макс Корж перерахував гроші українським волонтерам. Це правда?»
«Так, так само, як і Ані Лорак зі своїм фондом».
«Так, бачила навіть квитанції і підтвердження в мережі».
«Так, Стерненко підтвердив».
«Так, Ані Лорак підказала йому рахунок».
«Здається, близько 100к$»
Доки українці віджартовувалися на цю тему, до обговорень прийшли і обурені росіяни, які почали писати, що сподіваються, що це неправда.
Ось ще кілька цікавих тредсів на цю тему:
«Тобто, росіяни, які поїхали на Макса Коржа, по факту задонатили собі на смерть?», — пише користувачка alice.kucherenko.
«Я навіть трохи хвилююсь, що всі дізналися правду. Сподіваюсь, у Макса Коржа не виникне проблем через донати», — пише andrii_zbir.
«Макс Корж переказав всю суму, яку отримав за скандальний концерт, фонду „Повернись Живим“. Беру свої слова назад і дякую Коржу за правильне рішення наслідувати приклад Ані Лорак», — пише zadvornyi_andrii.
Однак не всі українці вирішили займатися тролінгом росіян та зірок з невизначеною позицією. Дехто активно вступався в перепалки та доводив, що це неправда.
«У пана Стерненка зараз розгортається потужний соціологічний кейс, який можемо спостерігати онлайн. Як легко маніпулювати свідомістю людей через соцмережі. Дуже цікаво», — пише користувач kovalenko_oleg.
Тож чи справді Макс Корж донатить українському війську, чи це чергова провокація проти зірок з невизначеною позицією — доводиться лише здогадуватися. Кожен вибирає той варіант, який до душі.
Що відомо про концерт Макса Коржа
Нагадаємо, днями в Стамбулі відбувся концерт білоруського виконавця Макса Коржа, який спровокував гучний скандал у соцмережах. У фан-зоні фанати закликали до «примирення» на тлі російських обстрілів. У мережі розлетілися фото, де люди з прапорами України, Росії, Білорусі та інших країн стояли поряд під гаслом «F*ck politics».
Оскільки багато активістів ховали обличчя під шарфами та балаклавами, у користувачів з’явилися сумніви щодо присутності там реальних українців та підозри в черговій акції російської пропаганди. Крім того, на попередньому концерті Коржа в Румунії охорона забирала прапори, а сам артист просив не скандувати гасла про Путіна.
Ситуація викликала хвилю обурення в мережі. Ведучий Анатолій Анатоліч, зірковий вчитель Руслан Циганков та інші лідери думок різко засудили спроби «примирення», наголосивши, що повномасштабна війна — це не просто політика чи сварка друзів, а наслідок злочинів звичайних росіян, які вбивали цивільних у Бучі, Маріуполі та Охматдиті.
Користувачі соцмереж назвали спільне показування прапорів наругою над державними символами та плювком у рану власного народу, підкресливши, що український стяг є символом надлюдської боротьби й честі, тому йому не місце поруч із прапором окупантів.
Ані Лорак та підтримка фонду Сергія Притули
Співачці-зрадниці Ані Лорак зараз несолодко живеться в Росії, де масово скасовують її концерти. У росіян сталася істерика через чутки, нібито про те, що виконавиця фінансово допомагає українським військовим. Через це її перевіряє Генпрокуратура РФ з метою визнати її «іноагенткою».
Показово, що чимало громадян РФ щиро повірили в це й обурюються в соцмережах.
Тим часом українці відреагували на ці новини виключно з гумором та іронією. Зокрема, блогер Антон Ходза опублікував жартівливу подяку Лорак за «купівлю» пікапів, тепловізорів та дронів для ЗСУ, закликавши й надалі заробляти в Росії та переказувати кошти криптовалютою, поки про це «не дізналося ФСБ».
До тролінгу долучився й волонтер Сергій Притула. Спершу він поглузував у коментарях, що Лорак лише піариться, тоді як інша зрадниця Таїсія Повалій «тихенько сплатила за морський дрон».
Згодом Притула пішов ще далі й залишив коментар безпосередньо під дописом самої Лорак, де вона виправдовувалася перед росіянами, подякувавши їй за допомогу українській армії та закликавши збирати нові аншлаги в Москві задля наступних донатів.
Ані Лорак залишилися без концертів у Росії через «неоднозначну позицію»
За можливу підтримку Збройних сил України, про яку повідомляли Сергій Стерненко та інші українські волонтери, співачка-зрадниця Ані Лорак залишилась без концертів у російських містах Хабаровськ, Владивосток та Южно-Сахалінськ. Там їй закидають «неоднозначну» позицію щодо війни в Україні.
Місцева влада скасувала її виступи, а у Владивостоку від артистки відкрито зажадали чіткої позиції щодо війни в Україні та пригадали їй нібито виступи для поранених українських військових у 2014 році. Сама виконавиця виправдовується у соцмережах, стверджуючи, що скасування відбулося з незалежних від неї причин.
Попри те, що Лорак продовжує жити у РФ, заробляти «криваві рублі» та навіть отримала минулого року російський паспорт, відсутність активного вихваляння так званої «СВО» зробила її небажаною в деяких регіонах Росії.
Навіть повне замовчування злочинів окупантів на її рідній землі після початку повномасштабного вторгнення не допомогло артистці уникнути проблем із концертною діяльністю в країні-агресорці.