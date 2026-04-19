Чи допомагає заплющення очей краще чути: відповідь вчених здивувала

Чи покращується слух із заплющеними очима

Заплющення очей не завжди допомагає краще чути — у багатьох випадках це навіть погіршує здатність розпізнавати звуки.

До такого висновку дійшли дослідники з Шанхайського університету Цзяотун, передає Science Alert.

У межах експерименту учасникам пропонували розпізнавати різні звуки — від плескоту води до шуму потяга — на тлі стороннього шуму. Завдання виконували з відкритими та закритими очима, а також із різними візуальними підказками.

Виявилося, що з відкритими очима люди краще визначали потрібні звуки. Ба більше, якщо вони дивилися на зображення або відео, пов’язані зі звуком, їхня чутливість до нього ще більше зростала.

«Ми виявили, що, всупереч поширеній думці, заплющення очей насправді погіршує здатність розпізнавати звуки», — зазначив один з авторів дослідження Ю Хуан.

Дослідження показало, що при заплющених очах мозок починає активніше фільтрувати звуки. У результаті людина гірше сприймає як фоновий шум, так і сам цільовий сигнал.

Водночас візуальна інформація допомагає мозку краще орієнтуватися в середовищі та «підсилює» слух. Наприклад, перегляд відео, пов’язаного зі звуком, дозволяв учасникам чути його навіть тихіше, ніж у стандартних умовах.

Науковці зазначають, що в тихому середовищі ефект може бути іншим, однак у реальному світі, де часто присутній шум, відкриті очі допомагають краще обробляти звукову інформацію.

