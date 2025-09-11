Чи гріх чоловікові приймати таблетки для потенції: священник відповів

Олексій Філюк

Одіозний священник-блогер Олексій Філюк з Тернопільщини пояснив, чи вважається гріхом для чоловіка приймати таблетки для підсилення потенції.

Неочікувану відповідь він дав у своєму Іnstagram.

«Ну якщо таблетки є від кашлю, від усякого того, то є й такі десь. Але то питання, певне, до фармацевтів. Я думаю, що тут шкода може бути. Бо таблетка що робить? Вона одне лікує, а друге калічить. Але якщо в сім’ї вже дуже сильно біда, і на тлі того скандали, і жінка каже до чоловіка: „Йди в аптеку, купляй таблетки“, то тут гріха немає», — каже священник.

Натомість Філюк наголошує, що гріх приймати такі таблетки, щоб зраджувати дружину.

«Якщо в сім’ї, якщо вже сусід купляє чи чоловік купляє таблетки, щоб їхати десь у друге село на „кавалерку“, то це — гріх. Тяжкий гріх, бо це гріх прелюбодійства. То не можна», — пояснив він.

Священник припустив, що, можливо, такі таблетки потрібні для зачаття дитини.

«А в сім’ї чоловік з дружиною порадилися… А, може, навіть на продовження роду треба. Всяке буває, всякі сім’ї, всяке здоров’я в людей. Тут таке, гріха в таблетці немає, якщо вона використовується для здоров’я, для сім’ї, для добра, а не для плотських утіх на стороні», — підсумував він.

