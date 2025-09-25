Чи гріх займатися оральним сексом: священник дав неочікувану відповідь

Тернопільський священник-блогер розповів, чи можна займатись оральним сексом / © infosmi.net

Одіозний священник-блогер Олексій Філюк з Тернопільщини пояснив, чи вважається гріхом займатися оральним сексом.

Неочікувану відповідь він дав у розмові з журналістами «Тернопіль 1».

Філюк наголосив, що оральний секс для подружжя не є гріхом.

«У шлюбі можна. Оральний секс у сім’ї не гріх. У сім’ї все благословенно. Чоловік із жінкою — вони є сім’я. Що собі хочуть — те роблять. Не моєї поради і не вашої поради (подружжя не потребує — Ред.)», — сказав він.

Раніше Олексій Філюк відповів, чи гріх чоловікові приймати таблетки для потенції.