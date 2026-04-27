Чи існують насправді привиди: вчені шокували новим відкриттям

Вчені пояснили, чи існують привиди

Реклама

Нове дослідження науковців стверджує, що паранормальні явища можна пояснити інфразвуковими коливаннями у старих трубах.

Інфразвук — це звук дуже низької частоти, який може поширюватися зі старих будівель.

Про це пише dailymail.com.

Реклама

Хоча люди зазвичай не можуть чути інфразвук, навіть короткочасний контакт з ним може змінити настрій і підвищити рівень кортизолу, як стверджують дослідники з Університету МакЮена в Едмонтоні, Альберта.

Професор Родні Шмальц, головний автор дослідження, зазначив: «Уявіть, що ви відвідуєте будівлю, яка, як вважається, є привидом. Ваш настрій змінюється, ви відчуваєте хвилювання, але не бачите й не чуєте нічого незвичайного. У старій будівлі є велика ймовірність наявності інфразвуку, особливо в підвалах, де старі труби та вентиляційні системи створюють низькочастотні вібрації. Якщо вам сказали, що в будівлі живуть привиди, ви могли б пов’язати це хвилювання з чимось надприродним. Насправді ж ви, можливо, просто зазнали впливу інфразвуку».

Протягом багатьох років вчені пропонували різноманітні пояснення «паранормальних явищ», включаючи електричні несправності та галюцинації.

У своєму новому дослідженні команда поставила собі за мету з’ясувати, чи дійсно виною всьому може бути інфразвук.

Реклама

«Інфразвук є повсюдним у повсякденному середовищі, з’являючись поблизу вентиляційних систем, дорожнього руху та промислового обладнання», — сказав професор Шмальц.

Щоб розібратися в цьому, команда залучила 36 учасників, які надали зразки слини, а потім були запрошені посидіти наодинці в кімнаті, слухаючи або заспокійливу, або тривожну музику.

Для половини учасників приховані сабвуфери відтворювали інфразвук на частоті 18 Гц.

Після прослуховування музики учасників попросили розповісти про свої відчуття, оцінити музику з емоційної точки зору та повідомити, чи вважають вони, що інфразвук звучав.

Реклама

Результати показали, що рівень кортизолу в слині учасників був вищим, якщо вони слухали інфразвук.

Ці учасники також повідомляли, що відчували себе більш дратівливими та менш зацікавленими, а також вважали, що музика звучала сумніше.

«Підвищена дратівливість і вищий рівень кортизолу, природно, пов’язані між собою, оскільки коли люди відчувають більшу дратівливість або стрес, рівень кортизолу, як правило, підвищується в рамках нормальної реакції організму на стрес», — зазначив Кейл Скаттерті, співавтор дослідження.

Результати також показали, що учасники не могли визначити, чи слухають вони інфразвук.

Реклама

Професор Шмальц зазначив: «Це дослідження свідчить про те, що організм може реагувати на інфразвук навіть тоді, коли ми не можемо його свідомо почути».

Зараз дослідники сподіваються перевірити інші частоти та тривалість впливу, щоб зрозуміти їхній вплив.

