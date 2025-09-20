ТСН у соціальних мережах

Цікaвинки
218
1 хв

Чи існують привиди: священник дав остаточну відповідь

Священник відверто розповів про свій досвід зіткнення з містикою.

Дар'я Щербак
Привид

Привид / © tsn.ua

Чи існують привиди? На це питання відповів священник-блогер Олексій Філюк. Хоча він наголосив, що його віра в Бога не дозволяє вірити в подібні речі, проте поділився містичною історією, яка сталася в його родині.

Про це він розповів у своєму Іnstagram.

Містична історія та «тумбочки, що тросткали»

Священник розповів, що в його селі жила жінка, яка, за його словами займалася чорною магією. Після її смерті в будинку, де знаходилося тіло покійної, почали відбуватися дивні речі.

«Ми не віримо в тих привидів, ми віримо в живого, святого, праведного Бога», — наголосив Олексій.

Проте він додав, що до 40 днів після смерті жінки «тумбочки тросткали, аж було смішно».

Священник зазначив, що у світі існує «всяке», і, можливо, деякі явища можуть бути не привидами, а «звідухами», які лякають людей.

Незважаючи на всі ці дивні події, священник Олексій вкотре підкреслив, що вірить тільки в Бога і що «баба вже віддихає» на вічності.

Нагадаємо, раніше священник розповідав, чи обов’язково на похороні цілувати покійника.

218
