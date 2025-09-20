- Дата публікації
Чи існують привиди: священник дав остаточну відповідь
Священник відверто розповів про свій досвід зіткнення з містикою.
Чи існують привиди? На це питання відповів священник-блогер Олексій Філюк. Хоча він наголосив, що його віра в Бога не дозволяє вірити в подібні речі, проте поділився містичною історією, яка сталася в його родині.
Про це він розповів у своєму Іnstagram.
Містична історія та «тумбочки, що тросткали»
Священник розповів, що в його селі жила жінка, яка, за його словами займалася чорною магією. Після її смерті в будинку, де знаходилося тіло покійної, почали відбуватися дивні речі.
«Ми не віримо в тих привидів, ми віримо в живого, святого, праведного Бога», — наголосив Олексій.
Проте він додав, що до 40 днів після смерті жінки «тумбочки тросткали, аж було смішно».
Священник зазначив, що у світі існує «всяке», і, можливо, деякі явища можуть бути не привидами, а «звідухами», які лякають людей.
Незважаючи на всі ці дивні події, священник Олексій вкотре підкреслив, що вірить тільки в Бога і що «баба вже віддихає» на вічності.
