Чи може кіт забути господаря: секрети пам’яті пухнастого

Коти — ніби пухнасті терапевти з характером, можуть заспокоювати, ставати підтримкою і найкращими друзями. Зазвичай ці тварини дуже прив’язуються до людей. Уже відомо, що коти покращують наше психічне й фізичне здоровʼя.

Та часто трапляється так, що нам потрібно кудись поїхати чи надовго лишити тварину саму. Чи не забуде вас кіт і як довго вони пам’ятають своїх господарів, розповіли Jaw-Dropping Facts.

Скільки коти пам’ятають свого господаря

Коти мають короткочасну та довготривалу пам’ять. Короткочасна пам’ять кішки триває 16 годин. Але це все одно довше, ніж у собак. Ця пам’ять потрібна для того, аби знати, де господарі залишили їжу, куди сховали іграшку і що відбулося сьогодні чи вчора.

Короткочасна пам’ять котів вважається довшою, ніж у будь-якої іншої тварини. У більшості хвостатих вона триває всього 25 секунд. Саме її пам’ять коти використовують, аби знаходити свої зниклі іграшки чи повертатися до миски зі смаколиками.

Довготривала котяча пам’ять — це дещо інше. Вона може зберігатися місяцями й навіть роками. Коти тримають у пам’яті важливе для себе, наприклад, планування квартири, власне укриття, людей добрих і тих, хто їх ображав. А ще до довготривалих спогадів коти відносять власні страхи.

Тож якщо ви поспілкувалися з кішкою всього раз — вона пам’ятатиме вас протягом 16 годин. Якщо наступили на хвіст, цілком можливо, що кішка «пробачить» це вам упродовж цього ж часу. Але якщо ви сильно образили кота чи кішку, то можете лишитися у її поганих та довготривалих спогадах.

Дослідження з журналу Applied Animal Science Behavior також перевіряло котячу пам’ять. Науковці утримували котів у ветеринарній клініці проти їх волі, але наступного дня пухнасті не намагалися уникнути її.

Довготривала пам’ять може бути навіть нескінченною, тобто коти пам’ятатимуть щось важливе для себе протягом усього життя. Особливо це стосується подій, які відбувалися не раз. Наприклад, якщо кіт їздить до ветеринара у спеціальній переносці, він навчиться асоціювати її з неприємними походами до лікаря і знатиме це завжди.

Роками хвостатий намагатиметься всіляко уникати переноски, якщо візити до лікаря йому хоч раз були неприємні. А якщо котик пережив погане поводження чи побиття від сусідів чи інших людей, він боятиметься вийти за поріг дому.

Довготривалі спогади можуть впливати на поведінку кішки протягом життя. Вони чудово пам’ятають хороший та поганий досвід. Саме тому коти можуть згадати вас і після кількох років розлуки, але лише у випадку, якщо ви були для нього позитивним досвідом.

Як запам’ятатися коту

Якщо ви хочете, аби кіт вас запам’ятав, потрібно дотриматися простих правил:

дайте коту себе обнюхати — особливо одяг, взуття та долоні;

протягом перших зустрічей не змінюйте парфуми;

погодуйте або дайте ласощі;

пограйтеся та погладьте кота, якщо він цього хоче;

не хапайте кота різко та не нав’язуйтеся;

не дивіться довго в очі коту, адже він сприйме це як виклик;

можна повільно кліпати, і кіт сприйме це як усмішку та схвалення.

Також коти люблять передбачуваність. Краще залишити якусь свою річ, що буде йому пахнути. А найкраще — приходити якомога частіше. Щойно кіт почне тертися об вас головою — він вас «схвалив».