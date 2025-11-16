Чи може літак обігнати Землю і "заморозити" час: приголомшливе пояснення

Щоб обігнати Землю, літаку потрібно розвинути надзвукову швидкість / © Getty Images

Ідея «заморозити» час або провести 24 години у безперервному сонячному світлі здається фантастикою, проте теоретично це можливо, якщо літак зможе летіти зі швидкістю, що дорівнює або перевищує швидкість обертання Землі. Експерти пояснили, що для цього потрібен надзвуковий літак, оскільки звичайні комерційні лайнери рухаються лише з половиною необхідної швидкості.

Про це повідомляє видання BGR.

Швидкість обертання та комерційні літаки

Щоб постійно залишатися у сонячному світлі, необхідно рухатися зі швидкістю, з якою світло сонця проходить по поверхні Землі. Земля робить повний оберт за 24 години, а довжина екватора становить 40 075 кілометрів.

Це означає, що швидкість обертання Землі на екваторі становить приблизно 1669 кілометрів на годину. Ця швидкість є значно вищою за швидкість звуку, яка дорівнює близько 1225 км/год.

На жаль для пасажирів, комерційні літаки не наближаються до цієї позначки. Середня крейсерська швидкість комерційного реактивного літака становить лише 885–965 км/год, що ледь перевищує половину швидкості, необхідної для того, щоб зрівнятися з обертанням планети.

Літаки, які можуть обігнати Землю

Щоб обігнати Землю, потрібен надзвуковий літак. В історії існували лише кілька таких прикладів:

Concorde

Культовий комерційний пасажирський літак Concorde, який дебютував у 1976 році, був значно швидшим за обертання планети. Його середня крейсерська швидкість становила 2165 км/год — це майже вдвічі швидше за швидкість звуку і на понад 300 км/год швидше за обертання Землі.

«Concorde був настільки швидким, що справді міг маніпулювати часом з погляду своїх пасажирів», — зазначає видання.

Найвідоміший випадок стався у 1973 році, коли Concorde 001 летів шляхом повного сонячного затемнення. Пасажири-вчені спостерігали за затемненням не сім хвилин, як спостерігачі на землі, а приголомшливі 74 хвилини, по суті, сповільнюючи плин часу у своєму сприйнятті.

Хоча Concorde у 1995 році встановив рекорд найшвидшого кругосвітнього польоту (31 година 27 хвилин), обігнати обертання Землі йому не вдалося через необхідність дозаправки та обмеження швидкості над сушею через звуковий бар’єр.

Lockheed SR-71 Blackbird

Найшвидшим пілотованим літаком в історії залишається військовий літак Lockheed SR-71 Blackbird, побудований у розпал Холодної війни. Його корпус був створений із титану, щоб витримувати тертя, яке на швидкості 3200 км/год розігрівало повітря навколо нього до понад 538°C.

У 1976 році SR-71 встановив рекорд, досягнувши швидкості 3529,5 км/год. Якби «Blackbird» міг підтримувати цю швидкість нон-стоп, він міг би облетіти планету за менш ніж 12 годин.

Нагадаємо, пасажири одного транстихоокеанського рейсу вилетіли 2025 року, а приземлилися 2024-го, завдяки маршруту, який перетинає дев’ять часових поясів і міжнародну лінію зміни дат. Таким чином Вони двічі відсвяткували Новий рік.