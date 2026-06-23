Чи зможе наука довести існування Бога / © pexels.com

Реклама

Сучасна наука дає все більше відповідей про Всесвіт — від Великого вибуху до структури ДНК. Але чи означає це, що вона може підтвердити або спростувати існування Бога? Відповідь на це шукали в The Guardian.

Межі наукового методу

Наука працює з тим, що можна спостерігати, вимірювати та перевіряти. Її сила — у відтворюваності результатів і емпіричних доказах.

Однак ідея Бога у класичному розумінні зазвичай виходить за межі фізичного світу. Якщо Бог не є об’єктом у просторі та часі, тоді він не підпадає під інструменти наукового дослідження.

Реклама

Саме тому більшість науковців і філософів науки сходяться на думці: наука не призначена для доведення або спростування метафізичних сутностей.

Чому наука не дає остаточної відповіді

Питання про Бога часто плутають із питанням про походження Всесвіту. Наприклад, теорія Великого вибуху описує розвиток космосу з надщільного стану, але не пояснює, чому взагалі існує щось, а не ніщо.

Цей «первинний» рівень пояснень виходить за межі фізики і переходить у сферу філософії.

Саме тут виникають різні інтерпретації:

Реклама

наукова — Всесвіт існує як природний процес;

теїстична — Всесвіт має першопричину або творця;

агностична — остаточна відповідь наразі недоступна.

Аргументи, які часто згадують у дискусії

Хоча наука не дає чіткого доказу Бога, існують концепції, які часто використовуються в аргументації:

тонке налаштування Всесвіту — фізичні константи мають вигляд «надто точних» для випадковості;

походження життя — біологія поки не має повної моделі абіогенезу;

межі пояснювальної сили науки — деякі питання можуть бути принципово нефізичними.

Водночас критики зазначають: навіть якщо щось ще не пояснено, це не означає автоматично існування надприродного пояснення.

Чи може наука колись змінити цю ситуацію

Теоретично наука може розширювати свої межі — наприклад, через нові фізичні теорії або глибше розуміння свідомості та космосу.

Але навіть у найрадикальніших сценаріях вона залишається інструментом для дослідження природної реальності. Якщо Бог визначається як щось поза природою, то він, за визначенням, виходить за межі наукової перевірки.

Реклама

Запитання «чи може наука довести існування Бога» більше стосується того, як ми визначаємо і науку, і Бога.

Наука пояснює — «як» працює Всесвіт. Релігія та філософія намагаються відповісти — «чому він існує взагалі».

Саме тому ця дискусія не має остаточного фіналу — і навряд чи колись його отримає.

FAQ

Чи може наука довести існування Бога?

Реклама

Ні, у межах сучасного наукового методу це неможливо, оскільки наука працює лише з тим, що можна спостерігати та вимірювати, а поняття Бога зазвичай виходить за ці межі.

Чому наука не може довести або спростувати існування Бога?

Тому що науковий метод базується на емпіричних доказах, а ідея Бога належить до метафізики — сфери, яка не піддається експериментальній перевірці.

Новини партнерів