Чи може пасажирський літак полетіти у космос: відповідь експертів

Літаки / © Pixabay

Реклама

Час від часу пасажири, дивлячись у вікно літака, мимоволі замислюються: що буде, якщо авіалайнер не обмежиться своєю звичною висотою, а спробує піднятися ще вище? Чи здатен він, продовжуючи набирати висоту, вийти у космос? На перший погляд, може здатися, що нічого цьому не заважає. Проте фахівці дають однозначну відповідь: звичайні літаки ніколи не покинуть атмосферу Землі.

Про це повідомила дипломований диспетчер з планування польотів Анастасія Троян в коментарі для УНІАН.

За її словами, пасажирські авіалайнери сконструйовані для польотів на висоті приблизно 9–12 кілометрів. Деякі моделі можуть підніматися до 18 кілометрів, але ця позначка є їхньою межею. Далі вступають у дію фізичні обмеження: для польоту літака потрібне повітря, адже саме воно створює підйомну силу на крилах і забезпечує двигуни киснем для спалювання пального.

Реклама

Чим вище підіймається літак, тим більш розрідженим стає повітря. Відповідно, зменшується підйомна сила, і двигуни отримують менше кисню. Якщо його буде занадто мало, реактивний двигун просто не зможе підтримувати роботу, тяга зникне, і літак почне втрачати висоту. У космосі ж, де кисню немає взагалі, двигуни працювати не здатні.

Ще одним ключовим чинником є швидкість. Пасажирські літаки рухаються зі швидкістю близько 700–900 км/год. Для виходу за межі атмосфери необхідно досягти так званої другої космічної швидкості — щонайменше 25–30 тисяч км/год. Це у десятки разів більше, ніж може розвинути будь-який цивільний авіалайнер.

Таким чином, навіть якщо літак спробує підніматися все вище, він ніколи не дістанеться космосу. Його конструкція, принципи роботи та закони фізики не дозволяють залишити атмосферу Землі.

Нагадаємо, у Франції ледь не сталася авіакатастрофа: пасажирські літаки EasyJet та Nouvelair розминулися в повітрі лише на 3 метри.