Цікaвинки
551
2 хв

Чи можлива інтимна близькість у космосі: астронавтка NASA відповіла на "табуйоване" питання

Ніколь Стотт, інженерка і колишня астронавтка NASA, вважає, що якщо люди змогли зайнятися сексом у басейні, то зможуть і в умовах невагомості.

Ірина Ігнатова
Ніколь Стотт

Колишня астронавтка NASA Ніколь Стотт

Питання інтимної близькості за межами Землі давно є однією з найцікавіших і найбільш «табуйованих» тем для широкої публіки. Після багатьох років спекуляцій, відповідь на нього дала Ніколь Стотт — колишня астронавтка NASA, яка провела понад 100 днів на Міжнародній космічній станції (МКС). Вона стверджує, що пристрасті у космосі «фізично нічого не завадить», але є серйозні нюанси, пов’язані з невагомістю.

Про це Ніколь Стотт розповіла в інтерв’ю для каналу LADbible Stories.

«Я цього не робила»

Коли Ніколь Стотт прямо запитали, чи можливий секс у космосі, вона дала дуже пряму і водночас оптимістичну відповідь.

«Ймовірно. Я не думаю, що є щось, що фізично завадило б займатися сексом у космосі. Я не знаю, чи робив це хтось, поки був там. Я цього не робила», — сказала астронавтка.

Ніколь Стотт не підтвердила існування «клубу мільйона миль над Землею», але наголосила, що закони фізики не роблять інтимну близькість неможливою.

Інтимна близькість як «плавання у басейні»

Астронавтка порівняла ідею сексу у невагомості зі спробою рухатися у воді, що чудово ілюструє головну фізичну перешкоду — відсутність сили тяжіння.

Раніше вона пояснювала, що навіть найпростіші дії у космосі вимагають ретельного контролю, адже в умовах постійного вільного падіння астронавти «ширяють навколо планети» і можуть «плисти у будь-якому напрямку».

Ця відсутність сили, що утримує, робить координацію між двома людьми значно складнішою, ніж на Землі. Без зовнішнього закріплення, партнери просто відштовхуватимуться один від одного і розлітатимуться врізнобіч.

Саме тому, розмірковуючи про вирішення цього «технічного завдання», Ніколь Стотт провела аналогію, яка дає надію на майбутнє:

«Просто подумайте про плавання в басейні. Ви можете зайнятися сексом там. І якщо хтось захоче зайнятися сексом у космосі, думаю, вони знайдуть спосіб, як це зробити», — запевнила вона.

Хоча космічні агентства зберігають суворі професійні кодекси, а приватність на МКС практично відсутня, висновки Стотт підтверджують: якщо інстинкт візьме гору, а людство опиниться в екстремальних умовах (наприклад, після апокаліпсису), продовження роду в невагомості є цілком реальним.

Нагадаємо, китайські астронавти здійснять космічну секс-місію. Вони візьмуть на орбіту мишей для експериментів з розмноження. До складу наступного екіпажу китайської космічної станції крім людей стануть чотири чорні миші — дві самки та два самці.

551
