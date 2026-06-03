Чи можна готувати собі місце на цвинтарі заздалегідь: відповідь популярного священника

Чи гріх купувати місце на цвинтарі за життя і ставити подвійний пам'ятник: відповідь священника

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Серед вірян часто точаться суперечки про те, чи можна заздалегідь «готувати» собі місце на цвинтарі, ставити подвійні пам’ятники, якщо хтось з подружжя ще живий, чи «бронювати» ділянку поруч із померлими родичами.

Популярний український священник та блогер з Тернопільщини Олексій Філюк у своєму Іnstagram розвіяв основні міфи навколо цієї теми та пояснив, чи є в цьому гріх.

За словами пан-отця, жодних релігійних заборон чи порушень Божих заповідей у цьому немає. Йдеться виключно індивідуальне рішення кожної людини, і часто воно продиктоване цілком практичними потребами.

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«Ну яке порушення — заповіді ж ніякої немає Є індивідуальне питання кожного. Людина собі живе, бабця хоче бути похована коло діда. Прийшла, кілочки забила — то її право, що ми будемо забороняти бабці кілочки для себе городити?», — розмірковує священник.

Філюк також поділився історією з власного досвіду служіння, коли встановлюють один надгробок одразу для подружжя похилого віку, навіть якщо один із них іще живий.

«Часом, знаєте, роблять пам’ятник на двох. Та й стоїмо і кажемо „Помяни Господи Ганну, Івана“. А баба з боку стоїть і каже „То ж я ще жива, я ще жива“. Ну часом роблять люди пам’ятника на двох. Баба ще жива, дід лежить. Уже пам’ятника зробила, місце собі зробила. То є індивідуально. Гріха і порушення якоїсь заповіді тут немає», — підсумував Олексій Філюк.

Раніше Олексій Філюк розповів, чи можна збирати цукерки з могил.

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