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Чи можна готувати собі місце на цвинтарі заздалегідь: відповідь популярного священника
Олексій Філюк розвіяв міфи про «бронювання» місць на цвинтарі за життя.
Серед вірян часто точаться суперечки про те, чи можна заздалегідь «готувати» собі місце на цвинтарі, ставити подвійні пам’ятники, якщо хтось з подружжя ще живий, чи «бронювати» ділянку поруч із померлими родичами.
Популярний український священник та блогер з Тернопільщини Олексій Філюк у своєму Іnstagram розвіяв основні міфи навколо цієї теми та пояснив, чи є в цьому гріх.
За словами пан-отця, жодних релігійних заборон чи порушень Божих заповідей у цьому немає. Йдеться виключно індивідуальне рішення кожної людини, і часто воно продиктоване цілком практичними потребами.
«Ну яке порушення — заповіді ж ніякої немає Є індивідуальне питання кожного. Людина собі живе, бабця хоче бути похована коло діда. Прийшла, кілочки забила — то її право, що ми будемо забороняти бабці кілочки для себе городити?», — розмірковує священник.
Філюк також поділився історією з власного досвіду служіння, коли встановлюють один надгробок одразу для подружжя похилого віку, навіть якщо один із них іще живий.
«Часом, знаєте, роблять пам’ятник на двох. Та й стоїмо і кажемо „Помяни Господи Ганну, Івана“. А баба з боку стоїть і каже „То ж я ще жива, я ще жива“. Ну часом роблять люди пам’ятника на двох. Баба ще жива, дід лежить. Уже пам’ятника зробила, місце собі зробила. То є індивідуально. Гріха і порушення якоїсь заповіді тут немає», — підсумував Олексій Філюк.
Раніше Олексій Філюк розповів, чи можна збирати цукерки з могил.