Чи можна колядувати під час жалоби за померлим родичем: священник відповів

Олексій Філюк

Відомий священник-блогер Олексій Філюк з Тернопільщини пояснив, чи можна співати колядки тим людям, у кого незадовго до Різдва померла близька людина.

Про це панотець розповів у своїх соцмережах.

«А чому не можна — треба йти колядувати. А слово Боже що каже: „Приносьте Богові жертву хвали“. Ви йдете, колядуєте на славу Божу, щоб славити рожденного Христа. І та зірка, яка зійшла у Вифлиємі, вона дала світові надію. Ви прославляєте Христа — надію світу. Треба йти колядувати. „Всяке дихання нехай славить Господа“ — все інше від лукавого», — пояснив він.

