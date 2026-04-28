Чи можна на могилі залишати стопку з горілкою і сигарету: священник відповів

У своєму Instagram Філюк назвав таку традицію «язичницьким святотатством».

Ігор Бережанський
Олексій Філюк пояснив, як насправді потрібно вшановувати пам’ять покійних

Відомий священник-блогер Олексій Філюк з Тернопільщини, який полюбляє відповідати на незвичні та доволі курйозні запитання під підписників, розвіяв черговий забобон. Цього разу панотця запитали, чи можна лишати на могилі стопку з горілкою та сигарету, якщо покійник любив випити і закурити

Свою відповідь Філюк записав в Іnstagram.

«То досить, що він тут пропив все життя і сім’ї не давав спокою за життя. То ще, щоб там, на тім світі пиячив? Не треба такого робити. Нащо на могилі ставити горілку? Покійник не буде пити чи курити. То якесь святотатство», — зазначає священник.

Філюк закликає не нести на могили горілку чи сигарети, бо це ненормально і не по-християнськи.

«То якесь язичництво. Давайте ще, якщо Василь любив файну жінку, давайте ще жінку положимо йому. Ну, то не потрібно цього робити, бо він любив. Мало чого любив. Ну, якщо був блудник і любив ще щось таке, то що, маємо позводити на могилу і робити танці, капище якесь язичницьке? Не треба нічого туди нести. Прийшли, тихо помолились, і легеньких хмаринок людині, яка відійшла у вічність, і все. А так, не видумуємо», — підсумував Олексій Філюк.

Раніше Олексій Філюк розповів, чи можна збирати цукерки з могил у Поминальний тиждень.

