ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
423
Час на прочитання
1 хв

Чи можна носити одяг померлих родичів: пояснення відомого священника з Тернопільщини

Священник Олексій Філюк розповів, чи можна доношувати речі за померлими.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Олексій Філюк відповів, що робити з речами людей, які пішли з життя.

Олексій Філюк відповів, що робити з речами людей, які пішли з життя.

Відомий священник-блогер Олексій Філюк з Тернопільщини прокоментував забобон, чи можна носити одяг покійної людини.

Про це панотець розповів у своїх соцмережах.

«А чого ж не можна? Якщо помер у мене дідо, лишилися нормальні з нього лахи, то чого їх не носити? Звичайно, що носити, ходити, то не є проблема. Якщо візьміть зараз, в даний момент, така важка ситуація в Україні, гинуть діти. Якщо мама носить одяг свого сина в пам’ять про нього, коли дружина тримає футболку свого чоловіка, в якій він колись ходив, згадує ті добрі, гарні емоції, то навпаки треба ходити навіть в тому одязі. Що має одяг померлої людини до нас? Це є одяг, в якому треба ходити, не змарнувати, не викинути в сміттярку, не забруднювати, так сказати, планету, а зносити його», — розповів Філюк.

Священник зізнався, що сам носить одяг своїх померлих дідусів.

«Тому гріха в носінні одягу померлих немає, тому носіть на здоров’я. Бога не гнівіть, ховайтеся, вдягайтеся, бо дуже зимно на дворі, можна змерзнути», — підсумував він.

Раніше Олексій Філюк пояснив, чи можна колядувати під час жалоби за померлим родичем.

Дата публікації
Кількість переглядів
423
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie