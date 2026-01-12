Чи можна носити одяг померлих родичів: пояснення відомого священника з Тернопільщини

Олексій Філюк відповів, що робити з речами людей, які пішли з життя.

Реклама

Відомий священник-блогер Олексій Філюк з Тернопільщини прокоментував забобон, чи можна носити одяг покійної людини.

Про це панотець розповів у своїх соцмережах.

«А чого ж не можна? Якщо помер у мене дідо, лишилися нормальні з нього лахи, то чого їх не носити? Звичайно, що носити, ходити, то не є проблема. Якщо візьміть зараз, в даний момент, така важка ситуація в Україні, гинуть діти. Якщо мама носить одяг свого сина в пам’ять про нього, коли дружина тримає футболку свого чоловіка, в якій він колись ходив, згадує ті добрі, гарні емоції, то навпаки треба ходити навіть в тому одязі. Що має одяг померлої людини до нас? Це є одяг, в якому треба ходити, не змарнувати, не викинути в сміттярку, не забруднювати, так сказати, планету, а зносити його», — розповів Філюк.

Реклама

Священник зізнався, що сам носить одяг своїх померлих дідусів.

«Тому гріха в носінні одягу померлих немає, тому носіть на здоров’я. Бога не гнівіть, ховайтеся, вдягайтеся, бо дуже зимно на дворі, можна змерзнути», — підсумував він.

Раніше Олексій Філюк пояснив, чи можна колядувати під час жалоби за померлим родичем.