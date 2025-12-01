Чи можна підняти "Титанік": секрети глибини, через які лайнер може зникнути ще за нашого життя

Титанік / © Getty Images

Понад 700 людей, які вижили після катастрофи "Титаніка" 1912 року, на власні очі бачили, як гігантський лайнер розламався навпіл, перш ніж піти під воду. Однак протягом десятиліть існувало переконання, що його можна врятувати. Сьогодні відповідь експертів рішуча: підняти "Титанік" неможливо, не знищивши його повністю, і, більше того, до нього не слід торкатися.

Про це йдеться в матеріалі Slash Gear.

Руйнівна глибина та бактерії

"Титанік" був виявлений лише 1985 року в північній частині Атлантичного океану, на глибині близько 12 500 футів (2,5 милі). Після виявлення підтвердилося, що корабель розколовся на дві частини, що лежать на відстані приблизно 2000 футів одна від одної.

3D сканування уламків. / © BBC

За останні 40 років досліджень ідентифіковано бактерію Halomonas titanicae, яка формує іржаві структури, відомі як рустики. Ця бактерія вже поглинає залізну конструкцію, роблячи будь-які спроби відновлення майже неможливими. Експерти вважають, що багато впізнаваних частин корабля повністю зруйнуються ще за нашого життя. Глибина та її ефекти зрештою знищать його існування.

Етичні та фізичні перешкоди

Підняти "Титанік" не дозволяють як фізичні, так і етичні фактори. По-перше, цілісність конструкції уламків надто тендітна, щоб її потривожити; будь-яка спроба призведе до повного руйнування. Кормова частина похована під шаром глинистого осаду товщиною майже 14 метрів, що робить її витягнення практично неможливим.

Сканування уламків “Титаніка”

По-друге, тієї ночі загинуло понад 1500 пасажирів, тому місце аварії вважається величезним місцем поховання, яке, на думку багатьох, не можна турбувати. Дослідник Роберт Баллард, який виявив "Титанік", зазначав, що на такій глибині (понад 900 метрів) кістки розчиняються під впливом хімічних процесів, так само як бактерії руйнують метал.

Нездійсненні ідеї та правовий захист

До того, як неможливість підйому стала очевидною, з'являлися досить нездійсненні ідеї, як-от закачування 180 000 тонн вазеліну в мішки для створення плавучості, використання рідкого азоту для перетворення уламків на "гігантський айсберг", або застосування тисяч кульок для пінг-понгу. Усі ці плани були відкинуті наукою, оскільки тиск на глибині розчавив би ці предмети до того, як їх можна було б встановити на місце.

Сьогодні "Титанік" перебуває під особливим правовим захистом. 2012 року він був поміщений під дію Конвенції ЮНЕСКО про охорону підводної культурної спадщини. Пізніше законодавство США заборонило будь-яку діяльність, що могла б фізично змінити або порушити місце катастрофи без попереднього дозволу.

Останнє слово щодо майбутнього "Титаніка", як вважають експерти, залишається за Матір'ю-природою.

Раніше повідомлялось, що золотий кишеньковий годинник, який зупинився в момент затоплення “Титаніка”, продали за рекордні 1,78 мільйона фунтів стерлінгів (2,3 млн доларів).