Чи можна розмовляти телефоном, коли він заряджається: що кажуть експерти

Більшість користувачів смартфонів спокійно користуються телефоном під час заряджання — пишуть повідомлення, переглядають сторінки в інтернеті або розмовляють. Однак фахівці попереджають: у деяких випадках така звичка може зашкодити гаджету.

За даними Sante Plus, експерти звертають увагу на ризик небажаних електричних явищ, які можуть виникати під час використання телефона, підключеного до мережі.

Основна проблема — нагрівання пристрою. Під час заряджання смартфон і його батарея можуть ставати теплішими. Якщо при цьому виникне технічна несправність або перебій з електропостачанням, ризик перегріву зростає.

Перегрів може пошкодити внутрішні деталі смартфона, зокрема акумулятор. У найгіршому випадку це може призвести до серйозної поломки або повного виходу пристрою з ладу.

Чи можна користуватися телефоном під час заряджання

Повністю відмовлятися від смартфона, поки він заряджається, не обов’язково. Фахівці зазначають, що можна надсилати повідомлення, переглядати вебсторінки, користуватися застосунками та навіть здійснювати дзвінки.

Водночас важливо стежити за температурою пристрою. Якщо телефон почав помітно нагріватися, краще припинити користування ним або від’єднати від зарядного пристрою.

Також експерти радять не забувати про власне здоров’я. Під час тривалого користування смартфоном варто робити паузи, не нахиляти голову занадто низько і не витягувати шию вперед. Це допоможе зменшити навантаження на руки, шию та спину.

