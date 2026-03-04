Чи можна слухати музику у Великий піст: священник відповів

Юліан Тимчук розповів, чи грішно вмикати музику у Великий піст / © Pexels

Відомий священник-блогер Юліан Тимчук з Івано-Франківщини розповів, чи є гріхом слухати музику у Великий піст.

Про це панотець розповів у своїх соцмережах.

Тимчук вважає, що у піст можна слухати музику, «так само, як можна вживати їжу».

«Але запитання: яка та їжа? Запитання — яка та музика? У час Великого посту, у якому ми зараз перебуваємо, нам усе має нести користь. Духовну. І так само музика — ми можемо слухати страсні пісні, симфонії, музику, яка нам є корисною. А недобру музику ми не приймаємо до своєї душі, серця, розуму. Бо яку музику слухаємо — такий перебіг думок ми будемо мати… Ми можемо слухати різні пісні, заборони нам ніхто не зробить. Але чи буде вона нам корисна — залежить від нас самих», — порадив священник.

