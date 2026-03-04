ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
182
Час на прочитання
1 хв

Чи можна слухати музику у Великий піст: священник відповів

Священник Юліан Тимчук порівняв музику з їжею та пояснив правила посту для меломанів.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Юліан Тимчук розповів, чи грішно вмикати музику у Великий піст

Юліан Тимчук розповів, чи грішно вмикати музику у Великий піст / © Pexels

Відомий священник-блогер Юліан Тимчук з Івано-Франківщини розповів, чи є гріхом слухати музику у Великий піст.

Про це панотець розповів у своїх соцмережах.

Тимчук вважає, що у піст можна слухати музику, «так само, як можна вживати їжу».

«Але запитання: яка та їжа? Запитання — яка та музика? У час Великого посту, у якому ми зараз перебуваємо, нам усе має нести користь. Духовну. І так само музика — ми можемо слухати страсні пісні, симфонії, музику, яка нам є корисною. А недобру музику ми не приймаємо до своєї душі, серця, розуму. Бо яку музику слухаємо — такий перебіг думок ми будемо мати… Ми можемо слухати різні пісні, заборони нам ніхто не зробить. Але чи буде вона нам корисна — залежить від нас самих», — порадив священник.

Раніше священник Олексій Філюк відповів, чи можна «розписуватися» і вінчатися під час Великого посту.

Дата публікації
Кількість переглядів
182
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie