Цікaвинки
373
2 хв

Чи можна тримати аксолотля вдома та що важливо знати перед купівлею

Вилучення аксолотлів в аеропорту Чикаго знову поставило питання про законність їх утримання.

Софія Бригадир
Аксолотль

Аксолотль / © pixabay.com

Інцидент із вилученням аксолотлів в аеропорту О’Гара в Чикаго знову привернув увагу до питання, чи законно утримувати цих амфібій. Попри зростання популярності аксолотлів як екзотичних домашніх тварин, їхній правовий статус подекуди залишається складним і залежить від конкретних обставин.

Про це повідомило видання Popular Science.

Як повідомила Служба риби та дикої природи США, інспектори виявили аксолотлів у складі комерційного імпорту живої риби, який призначався для перепродажу. Тварини не були належним чином задекларовані та марковані, що порушувало вимоги американського законодавства.

Аксолотль — вид, що перебуває під критичною загрозою зникнення і внесений до Червоного списку Міжнародний союз охорони природи. У дикій природі ці амфібії збереглися фактично лише в районі озера Сочімілко поблизу Мехіко, де, за оцінками природоохоронців, їхня чисельність становить менш ніж тисячу особин. Цей вид внесений до списків CITES і з 2025 року класифікується Законом Лейсі як «шкідливий» через ризики поширення хвороб серед місцевих амфібій у разі потрапляння в дику природу.

Після публікації FWS у соцмережах користувачі звернули увагу, що вилучені тварини мали лейцистичне забарвлення — ознаку, характерну для аксолотлів, вирощених у неволі. Це спричинило дискусію щодо того, чи взагалі заборонено володіти цим видом.

У FWS пояснюють: у деяких штатах утримання аксолотлів справді заборонене, але загальнонаціональної заборони немає. Водночас чинне законодавство забороняє імпорт цих амфібій до США, а також їх транспортування з континентальної частини США до округу Колумбія або будь-яких територій США без належного дозволу. Крім того, Закон Лейсі фактично унеможливлює продаж або передачу тварин, якщо порушено будь-які федеральні, штатні, племінні чи іноземні норми законодавства.

За словами представниці FWS Крістіни Майстер, нові норми Закону Лейсі фактично роблять будь-який продаж чи передачу тварин незаконними, якщо вони порушують федеральні, штатні або міжнародні правила. Саме з цим пов’язаний інцидент у Чикаго — вилучені аксолотлі входили до партії тварин, неправильно задекларованих і промаркованих, що порушувало вимоги Закону Лейсі та Закону про зникаючі види.

Попит на аксолотлів продовжує зростати, і не лише серед власників домашніх тварин. Тварини цієї критично зникаючої популяції є цінними для науковців, адже здатні регенерувати кінцівки та окремі органи.

Фахівці FWS радять тим, хто планує придбати аксолотля, попередньо вивчити як федеральні, так і місцеві норми. А купувати тварин — лише у перевірених розплідників, а не у продавців, які намагаються провезти їх через аеропорти.

373
