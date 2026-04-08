ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
59
Час на прочитання
2 хв

Чи можна варити холодець із півня на Великдень: священник розкрив правду про стародавній звичай

Священник Філюк пояснив народний звичай, чому старі люди забороняли на Великдень варити холодець із півня.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Чи можна на Великдень варити холодець із півня: священник про поширений забобон

Чи можна на Великдень варити холодець із півня: священник про поширений забобон / © Фото EPA/UPG

Відомий священник-блогер Олексій Філюк з Тернопільщини, який полюбляє відповідати на незвичні і доволі курйозні питання під підписників, розвіяв черговий забобон. Цього разу панотця запитали, чи можна на Великдень варити холодець з курятини.

Свою відповідь Філюк записав в Іnstagram.

«В чи можна на Пасху варити холодець з півня? Бо старі люди кажуть, що не можна», — запитав підписник Філюка.

Священник підвердив, що дійсно чув таке народне повір’я.

«Дорогесенькі, колись і моя бабця так само говорила. Казала, що півень Понтію Пілату звістив, що Христос воскрес. А тому півня на Великоднє свято не можна рубати. Бо то великий гріх», — розповів священник.

Він наголосив, що ця розповідь не має підтверджень у Святому письмі, то є лише народним повір’ям, що не має нічого спільного з християнством.

«То байка, яка не має нічого пов’язаного з християнством. Ваша Пасха — Ісус Христос, Воскресіння Христове. Що зготуєте, то будете мати. Будете мати пироги — будемо їсти пироги. Буде холодець з півня — буде з півня. Буде з індика, то буде з індика. Не робімо язичницьких тих обрядів. Люди питають і то неодноразово за той холодець з півня. Ваша Пасха — Ісус Христос. Віруйте в Бога, забобонів збудьтеся. А все решта — від диявола. Будьте здорові», — підсумував Олексій Філюк.

Раніше священник-блогер Олексій Філюк розповів, що насправді має бути у великодньому кошику.

Дата публікації
Кількість переглядів
59
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie