Чи можна варити холодець із півня на Великдень: священник розкрив правду про стародавній звичай

Чи можна на Великдень варити холодець із півня: священник про поширений забобон

Відомий священник-блогер Олексій Філюк з Тернопільщини, який полюбляє відповідати на незвичні і доволі курйозні питання під підписників, розвіяв черговий забобон. Цього разу панотця запитали, чи можна на Великдень варити холодець з курятини.

Свою відповідь Філюк записав в Іnstagram.

«В чи можна на Пасху варити холодець з півня? Бо старі люди кажуть, що не можна», — запитав підписник Філюка.

Священник підвердив, що дійсно чув таке народне повір’я.

«Дорогесенькі, колись і моя бабця так само говорила. Казала, що півень Понтію Пілату звістив, що Христос воскрес. А тому півня на Великоднє свято не можна рубати. Бо то великий гріх», — розповів священник.

Він наголосив, що ця розповідь не має підтверджень у Святому письмі, то є лише народним повір’ям, що не має нічого спільного з християнством.

«То байка, яка не має нічого пов’язаного з християнством. Ваша Пасха — Ісус Христос, Воскресіння Христове. Що зготуєте, то будете мати. Будете мати пироги — будемо їсти пироги. Буде холодець з півня — буде з півня. Буде з індика, то буде з індика. Не робімо язичницьких тих обрядів. Люди питають і то неодноразово за той холодець з півня. Ваша Пасха — Ісус Христос. Віруйте в Бога, забобонів збудьтеся. А все решта — від диявола. Будьте здорові», — підсумував Олексій Філюк.

