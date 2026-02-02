ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Час на прочитання
1 хв

Чи можна вірити гадалкам в Інтернеті: відомий священник-блогер відповів

Олексій Філюк відверто звернувся до тих, хто шукає відповіді за допомогою інтернет-ворожок.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Чи можна вірити ворожкам

Чи можна вірити ворожкам / © pexels.com

Відомий священник-блогер Олексій Філюк з Тернопільщини відповів, чи можна людям, які вважають себе християнами, вірити усіляким популярним гадалкам, ворожкам і тарологам з Інтернету.

Про це Олексій Філюк розповів у своєму Іnstagram.

«Богові треба вірити, а тим гадалкам… у ворожки правди ні трошки. Богові вірити, довіряти, а мені теж не вірити, Філюкові теж не вірити. Але Богові своє серце довіряйте і через призму Божого слова перевіряйте. І служіть Господу Богу, зо страхом, з трепетом, а не придумуйте. Жіночки марять і кажуть, що ото „нагадала мені таке“. З розуму сходите, люди. Богові довіряйте, Богові вірте, а бабам з інтернету не дуже вірте, взагалі не вірте, тільки Єдному Богу. Слову Божому вірте, його читайте, по ньому живіть, і буде у вас благословіння, і буде вам добре, і довго житимете на землі, і шануйте ближніх, і батьків, і дорослих, а бабам з інтернету не вірте. Я вас благаю, то марна трата часу», — закликав Філюк.

Раніше Олексій Філюк прокоментував забобон, чи дійсно не можна відмовитися від обов’язків хрещеного батька чи матері, коли друзі чи близькі кличуть «за кума».

Дата публікації
