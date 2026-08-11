Чи можна використовувати харчову соду для кімнатних рослин: експерти розповіли, коли вона допоможе

Харчова сода / © Pixabay

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Харчова сода давно використовується не лише на кухні. Її застосовують для очищення поверхонь, боротьби з бур’янами та різних господарських потреб. Тому не дивно, що цей засіб часто намагаються використовувати і для догляду за кімнатними рослинами.

Про це пише Martha Stewart.

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Втім, експерти застерігають: сода може бути корисною лише в окремих ситуаціях, а для більшості проблем із рослинами існують ефективніші та безпечніші засоби.

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Чи можна сипати соду до кімнатних рослин

Так, але робити це потрібно дуже обережно. За словами директора з садівництва Costa Farms Джастіна Генкока, неправильне використання соди може завдати рослині більше шкоди, ніж користі.

Харчова сода, або бікарбонат натрію, фактично є різновидом солі. Саме тому надмірна кількість натрію може пошкодити коріння або обпалити листя. Крім того, сода має досить високий рівень pH і здатна змінювати кислотність ґрунту.

Тому фахівці не радять регулярно додавати соду в горщик або використовувати її як універсальний засіб від усіх проблем із рослинами.

Власниця сервісу з догляду за кімнатними рослинами Houseplant Concierge Саманта Адлер також зазначає, що сода може застосовуватися проти грибкових захворювань, шкідників або для зміни pH ґрунту, але для цих завдань вона не є її першим вибором.

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Коли сода може допомогти

Найбільш виправдане застосування соди для кімнатних рослин — боротьба з борошнистою росою. Це грибкове захворювання, яке проявляється характерним білим нальотом на листі.

Для приготування розчину експерт радить розчинити приблизно ¼ чайної ложки соди в 1 літрі води. Щоб засіб краще тримався на листі, можна додати одну-дві краплі садової олії або кастильського мила.

Однак обробляти рослину таким розчином надто часто не варто. Фахівець рекомендує робити це не частіше одного разу на два-три тижні, щоб уникнути накопичення натрію на листі.

Важливий нюанс: сода не обов’язково знищує вже наявну грибкову інфекцію. Вона радше допомагає стримувати її поширення.

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Крім того, соду можна використовувати як засіб для прибирання. З неї можна зробити абразивну пасту та очистити горщики або садові інструменти від засохлого ґрунту й іншого бруду.

Чим краще замінити соду

Для боротьби зі шкідниками експерти радять звернути увагу на інші засоби. Наприклад, проти грибних комариків, павутинних кліщів та борошнистих червців може допомогти олія німу.

Фахівці зазначають, що при використанні содових розчинів проти шкідників ефект може бути пов’язаний не стільки із самою содою, скільки з милом або олією, які додають до суміші.

Щодо грибкових захворювань, олія німу може стримувати поширення грибкових спор. Водночас вона не здатна повністю вилікувати вже наявну інфекцію. Для таких проблем також використовують мідні фунгіциди.

Сама сода ефективна переважно проти борошнистої роси, але не є універсальним засобом. Вона зазвичай не допомагає проти таких проблем, як плямистість листя, коренева гниль чи іржа.

Чи можна содою змінювати кислотність ґрунту

Експерти не радять робити це без потреби. Більшість поширених кімнатних рослин добре почуваються в слабокислому ґрунті, тому штучно змінювати його pH за допомогою соди зазвичай немає сенсу. До того ж високий вміст натрію може нашкодити рослині.

Якщо ж кислотність ґрунту справді потрібно скоригувати, спочатку варто перевірити її за допомогою спеціального тесту. Для підвищення pH використовують, зокрема, садове вапно, а для зниження — елементарну сірку та інші спеціальні добавки.

Отже, харчова сода може бути корисною для кімнатних рослин, але лише в окремих випадках. Найкраще вона зарекомендувала себе як засіб для стримування борошнистої роси, тоді як для боротьби зі шкідниками, іншими грибковими захворюваннями чи зміни pH ґрунту варто обирати спеціалізовані засоби.

Раніше ми писали, що для будинку не всі рослини безпечні: деякі дерева та ліани можуть пошкоджувати фундамент, фасад, дах, водостоки й підземні комунікації. Серед потенційно проблемних — англійський плющ, айлант найвищий, груша Каллері, декоративна сакура, японські декоративні трави, сріблястий клен, кампсис і великі хвойні дерева. Їхнє коріння може руйнувати доріжки та проникати в дренажні системи, а гілки — ламатися під час негоди й пошкоджувати дах. Перед висаджуванням експерти радять враховувати майбутні розміри рослини, особливості кореневої системи та відстань до будинку — саме неправильне розташування найчастіше стає причиною дорогого ремонту.

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