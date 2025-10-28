Чи можна виливати каву в каналізацію: штраф, який викликав дискусію

Кава / © Pixabay

У Великій Британії жінку оштрафували за те, що вона вилила каву у каналізацію — випадок спричинив бурхливі обговорення у соцмережах і привернув увагу до екологічної проблеми. Згодом штраф скасували, однак експерти наголошують: подібна дія справді може шкодити природі.

Про це повідомляє видання Independent.

Як пояснюють фахівці, у країні щодня випивають близько 98 мільйонів чашок кави, і частина залишків потрапляє у стічні води. Через особливості каналізаційної системи кофеїн та інші сполуки іноді опиняються у річках і водоймах, особливо під час сильних дощів, коли неочищені стоки скидаються у природні водні шляхи. Кава змінює pH води, знижує рівень кисню та стимулює ріст водоростей, що шкодить екосистемам.

Фахівці радять не виливати каву, олії, миючі засоби чи інші побутові рідини в каналізацію. Замість цього залишки напою можна використати для компосту, утилізувати через систему переробки харчових відходів або просто вилити в побутове сміття. Це допоможе зменшити навантаження на водні ресурси та зберегти чистоту річок.

Нагадаємо, що мешканкою Лондона Бурджу Єсільюрт, яку оштрафували на 150 фунтів стерлінгів (близько 8342,63 гривнень) за те, що вона вилила залишки кави зі своєї багаторазової чашки у зливну решітку на дорозі.