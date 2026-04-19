Чи можна заряджати електромобіль з вікна: відповідь юриста

Щороку в Україні з’являється все більше електромобілів — вони мають пільги, їх дешевше «заправляти», і це значно екологічніший вибір. Однак не всі водії знають, чи можна заряджати електромобіль з вікна.

Так робить багато людей, адже це швидко і зручно. Надто ті, хто мають власні приватні будинки. А дехто намагається заряджати електромобіль з вікна багатоквартирного будинку. Чи заборонено це законом? Про це розповіли РБК-Україна.

Чи можна заряджати електромобіль з вікна: відповідь експерта

Жителі квартир стикаються з викликом заряджання електромобіля — станції є не всюди, тому вони намагаються зарядити авто завдяки кабелю з вікна. Через це розпочинаються скандали з сусідами та виклики поліції.

Насправді заряджати електромобілі з власної квартири не можна. Це заборонено законом. Крім цього, серед наслідків може бути не лише штраф.

Адвокат і магістр права Євген Буліменко пояснює, що заряджати авто через подовжувач з квартири заборонено, адже за пунктом 1.18 Правил пожежної безпеки в Україні забороняється використання саморобних подовжувачів, які не відповідають вимогам Правил улаштування електроустановок.

Ці правила застосовуються до пересувних електропроводок.

Крім усього, це може призвести до пожежі в будинку та вашій квартирі.

Аби законно заряджати електроавтівку на подвір’ї власного багатоквартирного будинку, на ньому має бути облаштована спеціальна зарядна станція. Облаштування зарядних станцій лежить на ОСББ чи на керуючій компанії з обслуговування житлового фонду.

До них можна звернутися, якщо вам та вашим сусідам потрібно заряджати автівку у дворі.

Незаконне заряджання електромобіля з вікна: яке покарання

Тим українцям, які вирішили зарядити автівку з вікна, загрожує штраф від 1 700 до 3 400 гривень. Посадові особи та ФОПи заплатять більше — від 3 400 до 5 100 гривень.

Про це йдеться у статті 175 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У деяких випадках можлива кримінальна відповідальність.

Якщо заряджання електромобіля з вікна спричинило пожежу чи аварію, що заподіяла шкоду людям, водій може потрапити під кримінальну відповідальність. У такому випадку є чотири види покарання:

штраф від 17 000 до 68 340 гривень;

виправні роботи на строк до двох років;

обмеження волі на строк до трьох років;

позбавлення волі на строк до трьох років.

Як заряджати електромобіль безпечно

Для заряджання електромобіля потрібно вибрати спеціально облаштовану станцію. Також необхідно використовувати лише сертифіковані зарядні пристрої (EVSE).

Пошкоджені кабелі чи розетки використовувати не можна. У дворі приватного чи багатоквартирного будинку не використовуйте переноски з вікна. Встановіть спеціальну станцію.

Якщо хочете облаштувати зарядку на подвір’ї приватного будинку, запросіть спершу електрика. Фахівець перевірить, чи витримає ваш будинок навантаження і порадить, яку техніку ще варто встановити.

Не заряджайте свій електромобіль завжди на 100%.