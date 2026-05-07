Чи можна займати пляжний лежак рушником: що вирішив суд

Відпочинок на пляжі / © pixabay.com

Реклама

Практика «резервування» лежаків для засмагання за допомогою покладених на них завчасно рушників стала приводом для судового позову до туристичного оператора у Німеччині. Турист, який поскаржився на такі умови відпочинку у Греції, відсудив компенсацію у розмірі майже 1000 євро.

Про цей випадок повідомляє ВВС.

Чоловік, який відпочивав із сім’єю у Греції 2024 року, поскаржився, що йому жодного разу не вдалося позасмагати на лежаку, бо вони були зайняті іншими туристами за допомогою покладених рушників.

Реклама

Попри те, що у готелі на грецькому острові Кос заборонили таку практику, туроператор не подбав, щоб ця заборона була дієвою.

За словами туриста з Німеччини, він щоранку вставав о шостій годині ранку, щоб зайняти лежак — і все одно зазнавав невдачі.

За відпочинок усією сім’єю — з дружиною і двома дітьми — він заплатив 7 186 євро.

Окружний суд Ганновера, до якого з позовом на компанію-туроператора звернувся чоловік, ухвалив рішення на користь туриста.

Реклама

Хоча туроператор ще до звернення до суду відшкодував йому 350 євро за незручності, але суддя вирішила, що цього замало. Німецький турист повинен отримати ще 986 євро і 70 центів.

За її словами, туроператор повинен був переконатися, що на курорті, куди він продає тур, відпочинок організували належним чином, забезпечивши «розумне» співвідношення кількості лежаків і гостей.

Як вирішують проблему «бронювання» лежаків

Видання наголошує, що з проблемою лежаків або шезлонгів, постійно «заброньованих» рушниками, туристи стикаються в багатьох місцях.

Зокрема торік у соцмережах поширювали відео з Канарських островів, на якому туристи спали в шезлонгах біля басейну, щоб вранці не втратити місце для відпочинку.

Реклама

В Іспанії подекуди запровадили великі штрафи для туристів, які займають місце рушником або своїми речами і потім надовго зникають.

А компанія Thomas Cook Tourism пропонує клієнтам заздалегідь забронювати місце біля басейну — за додаткову плату.

Нагадаємо, Греція збільшила кількість пляжів без лежаків для захисту довкілля. 2026 року одразу 251 пляж оголошено зонами без будь-якої забудови. Це означає, що на цих територіях не можна встановлювати орендні лежаки та парасольки.

Новини партнерів