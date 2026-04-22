Чи можна збирати цукерки з могил у Поминальний тиждень: священник відповів
Чи можна збирати цукерки з могил під час поминальних днів? Це питання часто викликає суперечки серед вірян.
Відомий священник-блогер Олексій Філюк з Тернопільщини, який полюбляє відповідати на незвичні та доволі курйозні запитання під підписників, розвіяв черговий забобон. Цього разу панотця запитали, чи можна збирати з могил цукерки, які за традицією залишають у Поминальний тиждень (Проводи або Гробки).
Свою відповідь Філюк записав в Іnstagram.
Священник взагалі радить не носити на могили їжу.
«Але якщо вже ви нанесли, то як має собака з’їсти чи ворона, то може й дитина з’їсти. Гріха в тому нема», — зазначив він.
Філюк пригадав, що в дитинстві сам збирав з могил цукерки.
«Класти на могили не варто, але якщо вже поклали, то діти можуть забрати. А краще не кладіть нічого — ні яєць, ні пасок, ні солодощів», — додав він.
