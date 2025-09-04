Чи можна зробити з собаки вегана: відповідь учених здивує господарів

Собака / © Pixabay

У Великій Британії дослідники з Ноттінгемського університету перевірили, чи можуть собаки повноцінно жити на рослинному раціоні. Висновок вчених виявився несподіваним: веганські корми за умови правильного складу можуть стати життєздатною альтернативою м’ясним.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Науковці проаналізували харчовий профіль 31 корму для собак, доступного на британському ринку. У дослідженні враховували рівень білків, окремих амінокислот, жирних кислот, вітаміну D та всієї групи вітамінів B. Результати показали, що рослинні дієти мають схожу харчову цінність із м’ясними, однак у них зафіксували нижчий вміст йоду та вітамінів групи B. Ці недоліки можна компенсувати за допомогою спеціальних добавок.

У веганських кормах традиційні інгредієнти — курка, яловичина чи баранина — замінені на батат, гороховий білок і морквяні пластівці. Автори роботи наголосили, що собаки, так само як і люди, є всеїдними. Тому їм потрібні не конкретні продукти, а набір поживних речовин, які можна отримати і з рослинних компонентів.

«Проведене нами дослідження показало, що рослинний раціон, за його правильного підбору, може стати альтернативою м’ясним кормам. Далі мають бути проведені довгострокові дослідження, така дієта може виявитися кращою не тільки для нашої планети, а й для наших чотирилапих друзів», — зазначила провідна авторка дослідження, представниця Школи ветеринарної медицини та науки Ребекка Броцек.

Учена також додала, що багато людей досі вважають м’ясо обов’язковим для собак, однак дослідження засвідчило інше: веганські раціони ближчі до м’ясних, ніж очікувалося, хоча певні прогалини у харчовому складі спостерігаються у всіх видах кормів.

