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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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2 хв

Чи можна з’їсти багато креветок за раз і не нашкодити здоров’ю

Креветки часто звинувачують у високому вмісті холестерину. Але нові дослідження змінюють погляд на ці морепродукти.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Креветки

Креветки / © Unsplash

Для багатьох креветки — улюблений морепродукт. Але через високий вміст холестерину їх часто вважають шкідливими для серця. Та чи справді це так?

Про це пише Radio club.

Креветки мають репутацію продукту з високим рівнем холестерину: у 100 грамах — приблизно 190 мг. На фоні добової норми у 300 мг це виглядає значним показником. Проте сучасні дослідження показують — харчовий холестерин не має прямого впливу на «поганий» холестерин у крові.

Ба більше, хоч за вмістом холестерину креветки випереджають навіть яловичий фарш, насичених жирів у них значно менше — лише 0,4 г на 100 г продукту, що робить їх більш «серцево-безпечними».

Фахівці зазначають: не варто повністю відмовлятися від креветок, якщо немає специфічних медичних протипоказань — наприклад, хронічних захворювань ШКТ або ендокринної системи. І навіть у цих випадках — лише за рекомендацією лікаря.

Навпаки, помірне вживання креветок може принести користь організму. Вони багаті на білок, вітамін B12, омега-3 жирні кислоти, селен, мідь, антиоксиданти — все це важливі елементи для здоров’я серця, мозку та метаболізму.

Дорослим рекомендовано не більше 300 г креветок (приблизно 15 великих штук) на день, до 2–3 разів на тиждень. Найкраще — готувати на грилі чи відварювати, подаючи з лимоном або краплею оливкової олії. А ось жирні соуси краще уникати.

Нагадаємо, у спеку продукти псуються значно швидше, а ризик отруєнь зростає. У таких умовах дотримання правил харчової гігієни — критично важливе. Експерт радить дотримуватись п’ять простих, але ефективних правил.

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