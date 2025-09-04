ТСН у соціальних мережах

Цікaвинки
292
2 хв

Чи можуть коти дружити між собою: експерти розвіяли міф про характер улюбленців

Коти від природи самітники, але за правильних умов вони можуть подружитися. Експерти пояснили, скільки часу це займає.

Софія Бригадір
Коти

Коти / © pixabay.com

Кішки вважаються самотніми тваринами, і саме це часто стає причиною занепокоєння власників, які хочуть завести ще одного улюбленця. Чи можуть два коти подружитися, і скільки часу на це потрібно, пояснили експерти.

Про це повідомило видання catster.

Фахівці наголошують: хоча деякі коти здатні налагодити контакт протягом кількох днів чи тижнів, у більшості випадків процес встановлення дружніх відносин займає від 8 до 12 місяців. І навіть після цього не завжди можна говорити про справжню дружбу. Інколи тварини вчаться лише співіснувати без конфліктів, а в окремих випадках доводиться розселяти їх у різні приміщення, щоб уникнути стресу чи бійок.

Причина полягає в природній поведінці котів. У дикій природі вони зазвичай ведуть самітницький спосіб життя і контактують із побратимами лише під час боротьби за територію або в період розмноження. Винятки трапляються у колоніях диких котів, де тварини іноді тримаються разом, якщо вони виросли поруч із малечку або є родичами.

Чи потрібен коту «друг» у домі — питання індивідуальне. Якщо ваш улюбленець довго перебуває сам і сумує без уваги, друга тварина може стати йому компанією. Водночас більшість котів цілком задоволені життям без інших чотирилапих сусідів.

Експерти радять: якщо ви вирішили познайомити котів, робити це слід поступово і під наглядом. Якщо ж процес адаптації йде важко, необхідно проконсультуватися з ветеринаром, аби знайти безпечний і правильний спосіб організувати знайомство.

Нагадаємо, багато власників навіть не здогадуються, що їхні улюбленці, як і люди, схильні до деменції. Нещодавні дослідження підтвердили, що котяча деменція (або синдром когнітивної дисфункції) розвивається майже так само, як і у людей, і має багато схожих симптомів.

292
