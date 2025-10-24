Чи можуть собаки бачити привидів: думки вчених та парапсихологів, і у що вірили ацтеки

Собаки можуть відчувати набагато більше за людей, але чи бачать вони привидів?

Багато власників собак хоча б раз бачили, як їхній улюбленець несподівано гарчить або гавкає на, здавалося б, порожнє місце, дивлячись у стіну чи на сходи. Звідси виникає питання: чи бачать собаки те, що не здатні відчути більшість людей — можливо, навіть привидів? Оскільки чуття собак набагато гостріші за наші, вони справді здатні виявити більше, ніж ми уявляємо.

Аналіз давніх вірувань та сучасних наукових поглядів на цю тему провів науковий журнал Popular Science.

Вічні вірування: від Ацтеків до парапсихології

Віра в надприродні здібності собак — не нова. Наприклад, у стародавній Мексиці, ацтеки вірили, що собаки можуть бачити духів і навіть здатні проводити душі своїх господарів через підземний світ.

Ці вірування зберігаються і сьогодні. Деякі парапсихологи — фахівці, що вивчають паранормальні явища, — пояснюють дивну поведінку тварин екстрасенсорним сприйняттям.

«Привиди не є фізичними явищами, які можна вловити за допомогою п’яти чуттів. Отже, для сприйняття примари потрібна була б якась нечуттєва форма сприйняття. Собаки та коти — і, ймовірно, більшість тварин — мають екстрасенсорні здібності, так само як і люди», — пояснює парапсихолог Лойд Ауербах.

Проте, слід зазначити, що наукова підтримка існування екстрасенсорних здібностей взагалі мінімальна, і багато досліджень не дають переконливих доказів їхньої наявності.

Науковий скепсис: слух, нюх і «культурні шори»

Переважна більшість науковців пропонує буденне та логічне пояснення дивної поведінки тварин — їхні надзвичайні органи чуття.

Психолог Крістофер Френч, відомий скептик у питаннях паранормального, рішуче відкидає версію про духів. На його думку, найімовірніше, собаки реагують на звичайні фізичні подразники, але їхні сигнали надто слабкі для сприйняття людиною.

«Здається набагато ймовірнішим, що собаки іноді реагують на природні подразники, які люди не можуть виявити, враховуючи чудовий нюх і слух собак», — зазначає вчений.

Нюх-суперсила: Собаки мають близько 220 мільйонів нюхових рецепторів, тоді як люди — лише близько 5 мільйонів. Вони здатні відчувати запахи, розведені до мізерно малих концентрацій, а також мають спеціальний орган Якобсон), що вловлює хімічні сигнали, наприклад, запах людського стресу чи навіть ракових клітин.

Надслух: Собаки чують звуки, які набагато вищі за частотою і набагато тихіші, ніж ті, що доступні людському вуху. Це може бути активність комах у стіні, тихі звуки гризунів або віддалені інфразвуки.

Зір і світло: Хоча зір собак загалом гірший, ніж у нас, зокрема вони гірше розрізняють кольори, вони краще вловлюють швидкі рухи та ледь помітні зміни освітлення. Те, що для нас є стабільним світлом, для собаки може бути мерехтінням, яке змушує її реагувати.

Професор психології Еллен Фурлонг припускає, що, коли собака дивиться в порожнечу, вона може просто орієнтувати голову у просторі для кращого сприйняття запахів і звуків, які ми не помічаємо.

Таким чином, хоча думка про те, що наш вірний друг може відчувати присутність тих, кого ми втратили, приносить розраду, наука найчастіше пояснює його загадкову поведінку надзвичайною здатністю реєструвати запахи, звуки та рухи, які виходять далеко за межі нашого людського сприйняття. Це теж свого роду «надздібності», але вони не мають нічого спільного з потойбіччям.

