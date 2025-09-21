Чи обов’язково хоронити людину в одязі: священник дав неочікувану відповідь

Олексій Філюк

Одіозний священник-блогер Олексій Філюк з Тернопільщини, який прославився тим, що дає своїм вірянам відповіді на здавалося б абсурдні питання, знову здивував заявою. Цього разу його запитали, чи обов’язково ховати померлу людину в одязі.

Неочікувану відповідь він дав у своєму Іnstagram.

«А що, голу бабу положимо в домовину? І будем відспівувати її, чи що? Ні, ну, питання, вибачте, питання абсурдне. Ну, не дай Боже, людина обгоріла — тоді закрита труна. Але все одно якимось одягом прикривають. Ну, а як інакше хоронити? Ну, що, голого мене в домовину ложити? Воно-то можна, але не треба. Бо як тоді люди приступлять до покійника, коли буде лежати голий дядько чи гола жінка? Треба вдягнути їх, треба вдягнути нормально, тож ми маємо віддати належну шану покійнику. Як голого запхати в домовину?», — заявив священник Олексій Філюк.

Раніше Олексій Філюк розповів, чи можна після похорону прибирати в тій хаті, де був померлий.

Також він розповів, чи обов’язково на похороні цілувати покійника.