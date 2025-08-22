ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
119
Час на прочитання
1 хв

Чи обов’язково на похороні цілувати покійника: відповідь священника

Священник пригадав, в дитинстві отримав моральну травму через такий випадок.

Автор публікації
Ігор Бережанський
Олексій Філюк

Олексій Філюк

Одіозний священник-блогер Олексій Філюк з Тернопільщини пояснив забобон, чи обов’язково на похороні цілувати покійника.

Про це він розповів у своєму Іnstagram.

«Ні, не обов’язково. В селах такі традиції були і ще залишаються до сьогодні. Всі йдуть, цілують. Рідні, близькі — звичайно, що маєте попрощатися. То вже земля, то вже все, то придається тлінню», — каже священник.

Філюк пригадав, в дитинстві отримав моральну травму через такий випадок.

«Бабця моя пхає мене в плечі, „цілуй Ліду“, каже. А Ліда — то родичка далека. „Цілуй Ліду“. Я пішов до тієї Ліди, а її вже чути (трупний запах — Ред.). Я до сьогодні той, би сказати, неприємний момент пам’ятаю. І так, знаєте, десь навіть така травма духовна від того балакання і того прощання. Тому, дорогі, не обов’язково цілувати покійних. Хай вони собі спочивають у мирі. А ви собі живіть і цілуйте живих. Діточок, внуків обнімайте. І хай Бог вас всіх благословляє», — підсумував священник.

