Чи обов’язково на похороні цілувати покійника: відповідь священника
Священник пригадав, в дитинстві отримав моральну травму через такий випадок.
Одіозний священник-блогер Олексій Філюк з Тернопільщини пояснив забобон, чи обов’язково на похороні цілувати покійника.
Про це він розповів у своєму Іnstagram.
«Ні, не обов’язково. В селах такі традиції були і ще залишаються до сьогодні. Всі йдуть, цілують. Рідні, близькі — звичайно, що маєте попрощатися. То вже земля, то вже все, то придається тлінню», — каже священник.
Філюк пригадав, в дитинстві отримав моральну травму через такий випадок.
«Бабця моя пхає мене в плечі, „цілуй Ліду“, каже. А Ліда — то родичка далека. „Цілуй Ліду“. Я пішов до тієї Ліди, а її вже чути (трупний запах — Ред.). Я до сьогодні той, би сказати, неприємний момент пам’ятаю. І так, знаєте, десь навіть така травма духовна від того балакання і того прощання. Тому, дорогі, не обов’язково цілувати покійних. Хай вони собі спочивають у мирі. А ви собі живіть і цілуйте живих. Діточок, внуків обнімайте. І хай Бог вас всіх благословляє», — підсумував священник.
